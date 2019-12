Ministerul Economiei aloca 10 milioane de lei pentru dotarea spitalelor cu aparatura moderna

Ziare.

Suma alocata face parte din planul de sustinere a unor proiecte de responsabilitate sociala in domeniul sanatatii, se mentioneaza intr-un comunicat al ministerului.Banii vor fi alocati pentru dotarea cu echipamente de ultima generatie "absolut necesare desfasurarii unui act medical modern si de calitate".Astfel, Spitalul Clinic Coltea va primi 5,1 milioane de lei pentru achizitionarea unui echipament de imagistica medicala prin rezonanta magnetica nucleara cu intensitatea campului magnetic de 1,5 tone, precum si pentru lucrari de amenajare a spatiului in vederea instalarii echipamentelor.De asemenea, Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar Arseni" va primi 4,5 milioane lei pentru extinderea si modernizarea infrastructurilor unitatii medicale si pentru extinderea domeniilor de activitate."Sustinem, ca parte a politicii Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, implicarea companiilor pe care le administram in campanii sociale prin care acestea sa intoarca inspre comunitate o parte din succesul si beneficiile de care se bucura. Incurajam, printre altele, actiuni in domeniul sanatatii publice, prin alocarea de sume care sa fie folosite pentru modernizarea spitalelor de stat din Romania.Totodata, incurajam implicarea in proiecte in domeniul educatiei, dar si stimularea proiectelor culturale si sportive care contribuie la sporirea notorietatii nationale si a imaginii de tara. Ne dorim ca exemplul pe care il dam astazi la Hidroelectrica sa fie urmat de cat mai multe societati care lucreaza in Romania, indiferent de structura de capital a acestora - public sau privat, sau de domeniul in care isi desfasoara activitatea", a declarat ministrul Economiei, Virgil Popescu.In luna decembrie au fost alocate, tot prin hotarari AGA sustinute de minister, in calitate de actionar majoritar al Hidroelectrica, sume importante care au ajuns la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Marie Curie" - 50.000 de euro, dar si la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti - 50.000 de euro.