Ministerul Sanatatii: 28 de persoane sunt spitalizate dupa deratizarea din Timisoara

Astfel, la Spitalul "Louis Turcanu" sunt internati 16 copii in stare stabila, care au fost evaluati marti dimineata.La Spitalul Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" sunt internate noua persoane, toate stabile. Nu se inregistreaza nicio inrautatire a starii de sanatate, insa pacientii prezinta inca simptomatologie digestiva (greturi, varsaturi), desi rezultatele analizelor sunt imbunatatite.Alti trei adulti, in stare stabila, sunt internati la Spitalul Municipal Timisoara."Conform informatiilor DSP Timis, rezultatele probelor de apa analizate in laborator indica faptul ca, din punct de vedere fizico-chimic, apa este potabila in blocul de locuinte", precizeaza Ministerul Sanatatii.Politia Timis a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpa in cazul deratizarii dintr-un bloc din Timisoara, de pe strada Mioritei, in urma careia trei persoane au decedat si mai multi adulti si copii au ajuns la spital."In urma primelor verificari s-a stabilit ca este vorba despre o societate comerciala care a efectuat activitati de deratizare. S-a mers pe acest fir, am cautat sa vedem daca au mai fost si alte locatii unde s-au mai efectuat deratizari, am identificat ca mai sunt si altele doua in afara de acest bloc. In continuare facem cercetari, este ancheta in derulare, este dosar penal sub supravegherea unui procuror pentru ucidere din culpa", a declarat luni seara, intr-o conferinta de presa, seful IPJ Timis, Alin Petecel.In acelasi context, sefa Directiei de Sanatate Publica Timis, Cornelia Malac, a precizat ca firma care a efectuat deratizarea in bloc, la solicitarea locatarilor, saptamana trecuta, trebuia sa anunte populatia vizata.Potrivit sefului ISU Timis, Lucian Mihoc, primele masuri operative luate de ISU Timis au fost evacuarea intregului imobil, transportarea persoanelor catre UPU ale Spitalului Judetean si Municipal, continuarea ventilarii tuturor spatiilor, iar la fata locului se efectueaza cercetari de catre reprezentantii Politiei si ai Parchetului.La celelalte doua locatii - un club si un restaurant - care actualmente sunt inchise, s-au deplasat echipele CBRN, dar nu s-au identificat persoane intoxicate. Insa, pentru a preintampina orice situatie, a fost interzis accesul si va urma ventilarea acelor spatii.