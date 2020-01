Ministerul Sanatatii a inceput controale tematice in spitalele din tara

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Ministerul Sanatatii, institutia a inceput actiunile tematice de control in cadrul unitatilor sanitare de la nivel national."Astfel, inspectorii sanitari din cadrul directiilor de sanatate publica vor verifica pana la sfarsitul acestei luni respectarea planurilor de conformare si a planurilor operationale in unitatile sanitare cu paturi publice si private", arata sursa citata.Daca va fi cazul, se vor acorda termene de remediere a deficientelor, se vor aplica sanctiuni contraventionale conform legislatiei in vigoare. La expirarea termenelor acordate, se vor efectua re-controale.