Ministerul Sanatatii anunta ca va cumpara 1.000 de incubatoare. Situatia maternitatilor din Romania e tragica

Romania, tara in care in 2018 bebelusii prematuri traiesc doar daca se nasc unde trebuie

in prezent, in Romania exista doar 23 de unitati de nivel III de terapie intensiva nou-nascuti, dintre care noua in Bucuresti

In vizita cu Paul Stanescu

Ziare.

com

"Pentru ca tocmai am coborat de la maternitate, pot sa va spun ca, saptamana aceasta, Ministerul Sanatatii va demara un proiect, in sensul ca va ridica in SEAP procedura pentru achizitionarea a pana intr-o mie de incubatoare, astfel incat sa acopere tot necesarul existent in acest moment, in Romania", a declarat Sorina Pintea, citata de Mediafax.Din momentul lansarii licitatiei va mai trece insa o lunga perioada pana cand acestea vor ajunge, efectiv, in maternitatile din tara.Potrivit datelor Salvati Copiii, in Romania nasterea este discriminatorie, pentru ca un copil prematur care nu are sansa de a se naste intr-o maternitate dotata cu aparatura medicala adecvata nu va supravietui."Datele arata ca 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de saptamani) supravietuiesc in tarile dezvoltate, iar in regiunile slab dezvoltate 90% dintre acesti copii mor.In Romania, este cazul unuia din 10 copii, care se naste prematur si are nevoie de interventie medicala urgenta inca din primul minut de viata, pentru a supravietui si pentru a recupera decalajul, astfel incat sa faca fata mediului extern.Desi mortalitatea perinatala ajunge la 90% daca un prematur precoce nu se naste in spitalul adecvat echipat,Mai mult, exista doar jumatate din numarul de paturi necesare pentru spitalizarea prematurilor. La un necesar de 30 paturi la un million de locuitori, Romania are doar aproximativ 300 de locuri in terapia intensiva neonatala", arata Salvati Copiii in luna mai a acestui an.Potrivit aceluiasi raport, in ce priveste maternitatile din Romania, situatia e grava: 13% dintre maternitatile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-nascutii prematuri, 56% dintre maternitatile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator si 14% dintre maternitatile de nivel III au o singura masa de reanimare pentru copii.Salvati Copiii face de mai multi ani campanii de dotare a maternitatilor cu incubatoare.Ministrul Sanatatii a vizitat marti sectiile UPU, pediatrie, neonatologie si Obstetrica - Ginecologie - lehuze de la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina. Ea a fost insotita de vicepremierul Paul Stanescu, care e si presedinte al PSD Olt, vizita fiind efectuata la invitatia autoritatilor locale."Sectiile pe care le-am vizitat au fost reabilitate si respecta standardele din punct de vedere al infrastructurii. Mai sunt multe de facut in ceea ce priveste asigurarea aparaturii necesare, dar si a pregatirii personalului medical, astfel incat Slatina sa nu fie doar un loc de tranzit catre centrele universitare", a spus Pintea dupa ce a vazut spitalul, potrivit unui comunicat remis de MS.Ministerul Sanatatii a alocat 2,5 milioane de lei pentru reabilitarea mai multor sectii ale unitatii medicale si Pintea spune ca va mai da catre Slatina alte 2 milioane de lei pentru achizitia de aparatura medicala. Ea avertizeaza insa ca va trimite si corpul de control apoi, ca sa vada daca banii au fost folositi corect.