Ministerul Sanatatii contrazice Spitalul Universitar si spune ca ancheta nu s-a incheiat

Afirmatia vine dupa ce, duminica, Spitalul Universitar a transmis intr-un comunicat de presa, in care dadea explicatii despre bacteria periculoasa descoperita , ca ancheta s-a finalizat."Intrucat in context au aparut precizari legate de controlul Ministerului Sanatatii, mentionam ca acesta s-a incheiat inainte de 14 august si a fost efectuat la cererea managementului SUUB.Se vor analiza cu certitudine si conditiile in care a aparut acest incident numai la unul dintre filtre, desi erau doua, iar daca se vor identifica neconformitati sau abateri de la normele procedurale cu privire la manipularea acestora, toti cei implicati vor fi sanctionati conform reglementarilor in vigoare. De indata ce vor aparea rezultatele, le vom prezenta si discuta intr-o conferinta de presa", a transmis Spitalul Universitar.Asadar, Ministerul Sanatatii a anuntat luni ca acest control continua si sunt cerute documente de la spital, informeaza Digi24.Ancheta a inceput in urma cu trei saptamani si sunt analizate lipsurile din unitatea spitaliceasca reclamate de asistentii medicali care au iesit in strada.Mai exact, Corpul de control al Ministerul Sanatatii verifica modul in care s-au cheltuit banii alocati de Ministerul Sanatatii, iar perioada verificata este din 2011 pana in prezent.Doi dintre medicii care au iesit in strada in urma cu 3 saptamani au recurs la o forma mai grava de protest: greva foamei, in care au stat 17 zile. Miercuri, ei au renuntat, afirmand ca ancheta Ministerului Sanatatii va dura si nu vor sa puna presiune pe cei care cerceteaza neregulile din spital Cu cei doi s-au dus sa discute si doi secretari de stat de la Ministerul Sanatatii, care i-au asigurat de sprijinul ministrului in rezolvarea problemelor."Discutia a fost foarte deschisa, la obiect, am expus tot ce am strans in noi atat amar de vreme. Ii multumim dnei ministru pentru deschiderea pe care a avut-o vizavi de noi si am ales sa iesim din aceasta forma de protest in urma asigurarilor dansei. Acest control am inteles ca va mai dura ceva timp, ca neregulile sunt foarte multe. Am zis sa lasam oamenii sa-si faca treaba, nu sub presiunea noastra, care stam in fata spitalului.Suntem optimisti ca lucrurile se vor indrepta in spital, ca vor merge intr-o directie buna, ca salariatilor nu li se va mai pune pumnul in gura si ca toti trebuie sa ne facem treaba. Atat timp cat noi ne respectam superiorii, cerem respect si noi. Nu suntem slugi pe plantatie, fiecare constientizeaza si stie bine ce are de facut", a declarat asistentul anestezist Mariana Luceanu, intr-o discutie cu deputatul USR Emanuel Ungureanu.