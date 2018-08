Ministerul Sanatatii nu deconteaza tratamentul care ar putea salva viata unui bebelus. Asteapta o noua rectificare bugetara

Ziare.

com

Ministerul spune ca va aloca bani la o viitoare rectificare bugetara, insa ar putea fi prea tarziu, scrie Digi24 Bebelusul sufera de amiotrofie spinala, o boala degenerativa ce afecteaza muschii pacientului, care se atrofiaza., iar statul nu o deconteaza in prezent. Injectiile sunt extrem de scumpe pentru ca exista un singur producator la nivel mondial.Tratamentul pentru aceasta boala este si unul foarte nou, fiind reglementat in SUA de doar doi ani, iar in Europa de un an si jumatate.Oana Grigore, purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, spune ca pacientii vor beneficia de tratament in cadrul programului de boli rare, insa fondurile vor fi asigurate abia la o noua rectificare bugetara."Aceasta asteptare inseamna foarte mult, adica poate sa faca diferenta intre viata si moarte", afirma Claudia Dumitru, de la Asociatia SMAcare, Asociatia Pacientilor cu amiotrofie musculara, citata de Digi24.Mama bebelusului a povestit ca pana in urma cu 2 luni, nimic nu dadea de banuit ca Mihai are probleme grave de sanatate. De altfel,Mihai are nevoie de 4 doze in prima luna de tratament, ceea ce inseamna 280.000 de euro. In lipsa tratamentului, copiii diagnosticati inainte de 6 luni mor din cauza unor blocaje respiratorii, spune mama bebelusului, Adela Mohanu.Singura speranta a familiei o reprezinta donatiile. Cei care vor sa ajute, gasesc datele necesare aici