Ministerul Sanatatii: Spitale judetene si din Capitala vor fi dotate cu 14 computere tomograf si 24 aparate RMN

"Ministerul Sanatatii doteaza cu echipamente medicale de rezonanta magnetica (RMN) si computer tomograf (CT) spitalele judetene si din Capitala care nu detin aceste echipamente, conform Programului de Guvernare.Prof. dr. Florian Bodog, ministrul Sanatatii, va semna marti, 9 ianuarie 2018, contractele pentru achizitia unui numar de 14 echipamente Computer Tomograf (CT) si 24 aparate de Rezonanta Magnetica (RMN) cu care vor fi dotate mai multe spitale judetene de urgenta si din Bucuresti", potrivit unei informari a MS.Totodata, vor fi achizitionate si 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica utilizata pentru stocarea, recuperarea, prezentarea si partajarea imaginilor produse prin radiografie, scanare CT, RMN etc).MS reaminteste ca Acordul de imprumut incheiat cu Banca Mondiala, in valoare totala de 250 de milioane euro, accesat in anul 2014, a fost deblocat, fondurile incepand sa fie accesate dupa 2017."Pe langa achizitia de echipamente de imagistica, Acordul cu Banca Mondiala mai prevede si constructia de sectii noi ATI si UPU, Centre de mari arsi, blocuri operatorii si reabilitarea centrelor existente pentru diverse specialitati, precum si achizitii de echipamente necesare in sectiile de ATI, UPU, blocuri operatorii, paliatie, imagistica, radioterapie si screening afectiuni oncologice", sustine sursa citata.Ceremonia de semnare a contractelor va avea loc la Palatul Victoria.Citeste si Ministrul Sanatatii, despre campaniile impotriva vaccinarii: Un atentat la sanatatea copiilor. Vor fi sanctionati cei care au initiat mesajele