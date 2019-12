Ministrul Sanatatii a fost in spitalele din Iasi: Am revazut frumoasele sobe din secolul 18. Din pacate, si saloanele au ramas cam la fel

Ziare.

Victor Costache a spus, intr-o conferinta de presa, ca vineri si sambata a vizitat cateva spitale din Iasi, iar in unele a constatat ca sunt probleme mari in privinta cazarii pacientilor."Am fost spre surprinderea tuturor la Spitalul de Pneumoftiziologie, un spital care nu e foarte des vizitat de oficialitatile din domeniul sanitar din Romania. Sunt investitii importante in aparatura, dar a ramas mult in urma renovarea acestui spital.Am fost acolo cu un reprezentant al Bancii Mondiale, pentru a gasi solutii de imbunatatire a conditiilor pentru pacientii din Moldova, dar si a conditiilor de munca.Exista livrari de aparatura noua, dar lasa mult de dorit conditiile in care stau pacientii in saloane. Am revazut cu emotie saloane care nu s-au mai schimbat din timpul studentiei mele la Iasi si e un interval mare de timp de atunci. Vom gasi rapid solutii, vom avansa pe aceasta problema", a spus ministrul Sanatatii.El a afirmat ca la spitalul Sfantul Spiridon din Iasi, cea mai mare unitate din Moldova, exista o lipsa de uniformitate in investitii."Sunt unele zone care au fost aduse la standarde europene, altele in care mi-am regasit anii studentiei. La Clinica a III-a medicala, spre exemplu, timpul a ramas in loc. Am revazut frumoasele sobe din secolul 18. Din pacate, si saloanele au ramas cam la fel. Este mult de lucru si acolo", a precizat ministrul Costache.El a spus ca si la Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi trebuie lucrat pentru imbunatatirea conditiilor in care sunt primiti pacientii."Degeaba avem aparatura, daca pacientii nu sunt primiti in conditii decente si daca angajatii nu lucreaza in conditii demne. La acest spital nu putem da vina pe lipsa aparaturii, pe lipsa tehnicii, sunt necesare acolo investitii hoteliere pentru conditii normale ale pacientilor.Nu s-au facut nici axele rutiere, nu exista nici lumini, vom vedea cum vom corecta", a declarat Victor Costache.El a precizat ca la Socola a fost insotit de un reprezentant al Corpului de Control al ministerului, adaugand ca va exista o politica a dialogului, dar ca nu vor fi acceptate derapajele."Sunt nenumarate sesizari la minister, le analizam pe toate. La Socola e simplu de renovat, nu e nevoie de un buncar complicat, imbracat in plumb, in care sa pui un aparat. E vorba de infrastructura pentru cazarea corecta a pacientilor de acolo", a precizat ministrul Sanatatii.Victor Costache a evitat sa spuna daca vor fi luate masuri impotriva sefilor de spitale unde exista astfel de probleme.Totodata, ministrul Sanatatii a afirmat ca dezavantajul Iasiului este ca nu are un spital compact, care sa inglobeze toate specialitatile."Iasiul are o baza larga spitaliceasca. Un dezavantaj in Iasi este ca, de la inceput, de cand a fost conceput sistemul medical, nu a existat un spital universitar mare, unde sa functioneze toate specialtatile. Exista acum oportunitatea spitalului regional pe care il asteptam cu totii", a adaugat Costache.