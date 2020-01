Ministrul Sanatatii trimite Corpul de control la Spitalul Universitar, dupa dezvaluirile privind sangele deversat in canalizare

Ziare.

Declaratia a fost facuta in contextul in care deputatul USR Emanuel Ungureanu a scris pe Facebook ca "mii de litri de sange contaminat si alte deseuri infectioase de la sute de unitati sanitare din Romania sunt aruncate zilnic in sistemul de canalizare", printre aceste unitati mentionand si Spitalul Universitar.Potrivit ministrului Sanatatii, situatia de la SUUB va fi analizata cu severitate."Imaginile sunt absolut socante. Maine vom trimite Corpul de control. Imi pare rau sa anunt asta public, dar masurile vor fi dure. Trebuie respectate procedurile si vrem sa vedem ce s-a intamplat la Spitalul Universitar, unul dintre cele mai mari spitale din Capitala, intrucat s-a ajuns la astfel derapaje. (...)Evident ca nu putem exclude si alte derapaje (n.r. situatii asemanatoare la alte unitati medicale), dar vom fi foarte stricti. (...) Trebuie sa se respecte procedurile si vom analiza cu severitate situatia de la Spitalul Universitar", a afirmat Costache, marti seara, la Digi 24.Marti, deputatul Emanuel Ungureanu a publicat cateva fotografii pe Facebook din Spitalul Universitar."In imaginile pe care le vedeti aici, sangele din salile de operatie, contaminat cu diferite bacterii periculoase din Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, dar si alte fluide biologice contaminate sunt evacuate in sistemul de canalizare prin intermediul chiuvetelor sau chiar ale WC-urilor, fara sa se respecte procesul de decontaminare!Rog public Directiile de Sanatate Publica din Bucuresti si din toate judetele Romaniei sa demareze un control impreuna cu Ministerul Sanatatii si al Mediului pentru a avea urgent o analiza a dimensiunilor acestui dezastru cu implicatii catastrofale pentru sanatatea publica. Din informatiile pe care le detin, cu exceptia Spitalului Foisor din Bucuresti, toate celelalte unitati sanitare din capitala Romaniei nu respecta normele legale stabilite prin OMS 1226/2012 care stabilesc clar cum ar trebui sa fie evacuate deseurile infectioase cu un potential toxic urias", a scris deputatul.In replica,