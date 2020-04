Directorul Macovei a demisionat de la Spitalul Judetean Suceava

Ziare.

Nelu Tataru a declarat joi seara, la Arad, ca Mircea Macovei nu poate reveni in functia de director medical pe care a ocupat-o."La Suceava nu va fi preluat managementul din nou. Avem management militar. S-a reintors din concediu directorul medical, dar avand in vedere ca este in continuare o ancheta in desfasurare, chiar daca este in rem, stim exact ce s-a intamplat cu acele testari, cand au fost amanati mii de oameni pentru testare. O sa am o discutie si cu domnul presedinte al Consiliului Judetean.Nu poate acest domn sa revina, noi am suspendat contractul managerului atunci si am schimbat echipa manageriala cu alta echipa. Chiar daca s-a intors, nu poate fi acceptata calitatea lui de director medical, se poate intoarce ca profesionist, ca medic in acest spital, dar nu ca director medical", a declarat Nelu Tataru.Si premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la inceputul sedintei de guvern, ca nu este de acord cu revenirea in functia de director medical al Spitalului Judetean Suceava a doctorului Mircea Macovei."Nu pot sa accept sa revina in pozitia de director medical la Suceava doctorul Macovei. Aveti in baza decretului privind instituirea starii de urgenta aveti competenta de a lua decizii in privinta managementului oricarui spital. Ca atare, o spun limpede: nu se poate intoarce domnul Macovei in pozitia respectiva", a sustinut Orban.Alaturi de Macovei a demisionat si Doina Chirap, director de ingrijiri al unitatii medicale.Directorul medical al Spitalului de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, Mircea Macovei, urma sa revina la serviciu joi, dupa ce s-a vindecat de COVID-19.Managerul interimar al spitalului, col. dr. Daniel Derioiu, a declarat ca doctorului Macovei i se termina joi concediul medical, "are teste negative si este apt de munca".Directorul medical Mircea Macovei a fost acuzat ca a chemat la spital toti angajatii, pentru o sedinta, indiferent daca erau suspecti sau confirmati cu coronavirus.