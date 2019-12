Mizerie de nedescris la Spitalul Judetean Brasov (Video) Conducerea vrea sa afle cum s-a facut filmarea si spune ca e normal sa fie si praf

Ziare.

In filmul postat de catre deputatul USR Emanuel Ungureanu pe Facebook se vede praful pe vestiare, o cutie pe post de cos de gunoi, mizerii aruncate sau vestiare cu usi strambe si pereti scorojiti."Jeg gros la Spitalul Judetean de Urgenta Brasov! Priviti cum arata subsolul Spitalului Judetean Brasov, locul unde se afla vestiarele personalului care lucreaza pe sectii. Din aceasta cocina medicii si asistentii pleaca in spital, la patul bolnavilor. Mai poate mira pe cineva ca pacientii vin aici cu o boala si pleaca cu trei, dupa ce contacteaza bacterii multirezistente la antibiotice? Imaginile pe care le public acum au fost filmate de mine aseara, la ora 23, la o ora dupa ce am terminat dialogul cu doamna Ecaterina, pacienta infectata cu Stafilococ Auriu in luna mai, pe sectia de Ortopedie a acestei bombe biologice. Voi reveni mai tarziu cu imagini din baile oribile ale acestui spital. Nu va puteti imagina cat de negre de jeg sunt mopurile cu care se sterge pe jos, in bai sau pe sectii...", a scris deputatul USR Emanuel Ungureanu, pe Facebook.Dupa ce au aparut pe Facebook imaginile filmate in subsolul Spitalului Judetean de Urgenta Brasov, in care este surprinsa mizeria din locul in care sunt amenajate vestiarele angajatilor, reprezentantii unitatii medicale au declarat ca spitalul este in reabilitare, spatiul este amenajat provizoriu, iar intretinerea curateniei este de datoria angajatilor."Spitalul este in reabilitare. In subsol nu se schimba nici un medic. Sunt dulapuri pentru brancardieri, infirmiera si cateva asistente care nu au spatii in sectie pentru vestiar. Spatiul este temporar destinat pentru asa zis vestiar. In privinta curateniei exista personal angajat care are atributie. Capace la toaleta o sa va comunic maine (luni - n.r.) cate se cumpara pe luna si sunt furate. Intrece orice imaginatie", arata reprezentantii SJU Brasov.Potrivit purtatorului de cuvant al SJU Brasov, Marius Leonte, masurile care vor fi luate dupa publicarea imaginilor vor fi stabilite in cadrul Comitetului director, care se intruneste luni."O aripa, cea mare, a spitalului este in reabilitare. Este inchisa. Toate activitatile se desfasoara in aripa mica. Ce s-a filmat este locul unde se schimba infirmiere, brancardieri si cateva asistente, restul vestiarelor fiind pe sectii. Medicii pe sectii se schimba. Mi se pare o filmare tendentioasa. Cand se lucreaza intr-un spital este normal sa fie si praf. In privinta toaletelor, acolo intra cine vrea si cand vrea, se pleaca si cu capacele de wc. Luni se intruneste Comitetul director. Vom vedea si cum s-a filmat in subsol, cum au avut acces", a declarat Leonte, pentru corespondentul MEDIAFAX.