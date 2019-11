Nereguli grave gasite la Spitalul din Targu Jiu: produse medicale expirate si sala de operatii fara apa sterila

Ziare.

In raportul Corpului de Control al Ministerului Sanatatii, despre care mai multe autoritati spuneau ca era tinut secret, dezvaluit joi, se arata, ca in urma verificarilor efectuate in luna martie au fost descoperite mereguli grave. Printre acestea se numara sala de operatii fara apa sterila, pereti degradati, cu infiltratii in Sectia de Chirurgie, instrumente sterile depozitate langa cele nesterile si o masina neigienizata pentru transportul hranei pacientilor."Masina pentru transportul alimentelor nu era curatata si dezinfectata, neputandu-se face dovada ultimei dezinfectii de catre personalul desemnat, iar conducatorul auto nu avea echipament de protectie corespunzator, conform normelor sanitare. Persoana care impartea hrana pacientilor, la cele patru sectii: oncologie, boli infectioase, psihiatrie, dermatologie, nu avea echipament de protectie adecvat, nu purta manusi, boneta, iar la data controlului echipamentul de protectie prezenta urme vizibile de mizerie", se precizeaza in raportul Corpului de Control al Ministerului Sanatatii.Potrivit acestuia, la Sectia de Medicina Interna I, in frigiderul din cabinetul asistentelor erau pastrate alaturi de medicamente, si produse alimentare, iar lenjeria murdara era depozitata in baie. "Nu se respecta circuitul lenjeriei murdare, boxa destinata depozitarii temporare a acesteia se afla in grupul sanitar", se mai precizeaza in raport.In cabinetul Obstetrica-Ginecologie au fost gasite, conform raportului, flacoane de alcool etilic expirate din 2015. Mai mult, inspectorii au descoperit ca anumiti medici din cadrul SJU Targu-Jiu lucreaza cu unele aparate pe care nu stiu sa le foloseasca, iar dezinfectia instrumentarului era facuta haotic."Personalul care efectueaza manevre de curatare si dezinfectie a instrumentarului si a componentelor bronhoscopului si endoscopului, verificat prin sondaj, nu cunoaste etapele de curatare si dezinfectie, pe care este obligatoriu sa le aplice asupra instrumentarului si echipamentelor pe care le prelucreaza intre utilizari. Nu se poate face dovada elaborarii Ghidului de izolare al unitatii sanitare, in vederea aplicarii precautilor specifice in cazul depistarii colonizarilor/infectiilor cu germeni multiplurezistenti la pacientii internati", se mai arata in raport.Gigel Capota, care fost pana miercuri manager al spitalului, a revenit la functia de director fianciar contabil, pe care a mai ocupat-o intre anii 2015-2017."Am revenit la functia de director fianciar contabil. Eu am spus foarte clar. Mi-am dat demisia din functia de manager pentru a proteja institutia si angajatii, pentru ca toata ziua erau acuze asupra spitalului. O sa vedeti ca o sa inceteze si din nou va fi soare si frumos, cand nu mai e Capota manager", a declarat, pentru MEDIAFAX, Gigel Capota.Acesta a negat acuzatiile potrivit carora ar fi fost sustinut in functie de PSD. "Ce treaba am eu cu PSD-ul? Care e problema cu PSD? Orice om din tara asta poate sa aiba o afinitate catre un partid. Incalc vreo regula? Eu am spus foarte clar ca nu fac parte din niciun partid, poate pe viitor o sa ma inscriu si eu la vreun partid. Este vreo problema? Contractul meu de management nu avea treaba cu acel raport, care vizeaza o activitate mai in spate. A fost practic un audit al activitatii din spate, pentru ca stiti cate nenorociri au venit din spate, cu repercursiuni asupra bugetului. S-au lasat niste masuri, pe care noi, in proportie de 90% le-am pus la punct", a mai declarat Capota.