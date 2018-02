Noi facilitati pentru pacienti in 2018: mai multe analize pot fi cerute de medicii de familie, se modifica ingrijirea la domiciliu

Ziare.

com

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a publicat pe site-ul propriu Proiectul Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, iar aceasta este una dintre propuneri.Potrivit documentului, medicii de familie vor putea efectua o serie de servicii noi, printre care spirometrie pentru monitorizarea astmului bronsic si bolii cronice respiratorii obstructive (BPOC) la pacientii cu diagnostic confirmat, masurare continua a tensiunii arteriale pentru 24 de ore, completare si eliberare a fisei medicale sintetice necesara copiilor cu dizabilitati pentru incadrarea si reevaluarea in grad de handicap si completare si eliberare a adeverintei pentru incadrarea in munca a somerilor beneficiari ai pachetului de baza.Totodata, medicii de familie vor putea recomanda efectuarea analizelor de depistare a infectiei cu virusii hepatitelor cronice B si C pentru toate categoriile de asigurati, spre deosbire de actualul Contract-cadru care prevede aceasta posibilitate doar pentru gravide si contactii cazurilor diagnosticate."Diagnosticul precoce al tumorilor mamare si al leziunilor precanceroase ale colului uterin, supravegherea sarcinii cu risc si a hipertensiunii arteriale esentiale sunt servicii medicale de spitalizare de zi ce vor putea fi efectuate in ambulatoriul de specialitate clinic, cu decontare din fondul aferent asistentei medicale spitalicesti", anunta CNAS.Tot in ambulatoriu, in baza biletului de trimitere valabil 60 de zile, se vor putea acorda consultatii de ingrijiri paliative de medicii cu competenta (4 consultatii/ trimestru/asigurat, dar nu mai mult de doua pe luna), in cadrul carora se pot recomanda: ingrijiri paliative la domiciliu, analize si investigatii medicale, medicamente si servicii conexe actului medical (psihologice, logopedice, kinetoterapeutice etc.).De asemenea, CNAS anunta ca pachetul de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu a fost revizuit in totalitate, introducandu-se servicii noi asigurate de echipe multidisciplinare (medic, asistent, psiholog, kinetoterapeut).Pentru reducerea birocratiei, documentele pentru obtinerea dispozitivelor medicale se vor putea transmite casei de asigurari de sanatate prin posta sau se vor putea depune sau ridica de rudele de gradul I si II ale beneficiarului (nu doar de parintii sau copiii acestuia, ca pana acum).Termenul de inlocuire a fotoliilor rulante acordate pe perioada nedeterminata a fost redus de la cinci la trei ani, iar termenul maxim pentru care pot fi prescrise aparatele de administrare continua de oxigen persoanelor cu grad de handicap accentuat sau grav a fost extins de la 3 la 12 luni si pentru alte afectiuni respiratorii cronice obstructive sau restrictive decat BPOC. Totodata, dispozitivele pentru protezare stomii au fost defalcate pe tipuri, in functie de caracteristicile si nevoile pacientilor.CNAS anunta nouatati si in modalitatea de finantare a furnizorilor de servicii medicale.Astfel, pentru medicina primara, valoarea minima garantata a punctului per capita creste la 5,8 lei (4,8 lei in prezent), iar valoarea minima garantata a punctului pe serviciu la 2,8 lei (2,2 lei in prezent).Pentru medicina de specialitate clinica din ambulatoriu, valoarea minima garantata a punctului pe serviciu creste la 2,8 lei (2,2 lei in prezent), pentru unele spitale de copii tariful pe caz ponderat in acest an poate fi majorat cu pana la 15% fata de anul 2017, in conformitate cu strategia de finantare a Ministerului Sanatatii, iar pentru consultatiile de urgenta la domiciliu si activitatile de transport sanitar neasistat sunt stabilite tarife unitare.In plus, se introduce valoarea de contract pentru ingrijirile medicale si paliative la domiciliu.Prin noile norme metodologice se mai reglementeaza modul in care asiguratii vor beneficia de servicii medicale pe perioada vacantei medicului lor de familie.