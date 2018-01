Noua maternitate din Brasov zace nefolosita dupa ce s-au investit in ea 6 milioane de euro

Ziare.

Lucrarile de modernizare au durat trei ani si s-au incheiat anul trecut. La finalul lor, Maternitatea Brasov are sase sali de operatie perfect utilate, 9 sali de nastere individuale si 30 de saloane pentru mama si copil, dar toate zac nefolosite, informeaza Digi24.Primaria Brasov sustine ca de vina ar fi Ministerul Sanatatii, in timp ce ministerul sustine ca responsabilitatea este doar a primariei.Problema a aparut dupa ce Inspectoratul de Stat pentru Constructii a constatat ca in timpul lucrarilor de modernizare s-au facut modificari la cladire care nu corespundeau proiectului initial, motiv pentru care a solicitat Primariei Brasov sa elibereze o noua autorizatie de constructie.In acest context, primaria spune ca are nevoie de mai multe documente de la Ministerul Sanatatii, coordonatorul proiectului, iar aceste documente nu au fost inca trimise.Prin urmare, in continuare gravidele nasc toate in aceeasi incapere, paturile lor fiind despartite doar de perdele, si, in plus, dupa nastere mamicile sunt despartite de copii, care sunt dusi in alte saloane.