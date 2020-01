Numarul imbolnavirilor de gripa va fi mai mare anul acesta: Cand se va inregistra varful sezonului

Ziare.

"Avand in vedere ca in ultimele saptamani se inregistreaza cazuri confirmate de gripa, putem aprecia ca probabil sfarsitul lunii ianuarie si inceputul lunii februarie va fi varful imbolnavirii de gripa, ca in fiecare an de altfel, cu mici decaleje", a declarat Alexandru Rafila.Medicul mai spune ca anul acesta numarul de imbolnaviri va fi mai mare ca anul trecut."In acest an, avand in vedere si aprecierile pe care le face Centrul European de Control al Bolilor, din cauza circulatiei simultane a virusurilor de tip A si de tip B, se estimeaza un numar mai mare, probabil, de imbolnaviri comparativ cu ultimele doua sezoane. De aceea, in afara de vaccinare,De fiecare data cand avem o viroza respiratorie este bine se evitam sa mergem in colectivitate sau la locul de munca, este bine sa fimdaca este o forma usoara sau medie, iar formele grave beneficiaza de spitalizare, si neaparat trebuie sa ne adresam medicului pentru a evita administrarea cu antibiotice care nu este in niciun fel binefacatoare in cazul unei infectii cu virusuri", explica Alexandru Rafila.Medicul mai spune ca cei care nu se vaccineaza nu se pot feri de gripa decat prin, prin spalatul mainilor, si sa evite pe cat posibil prezenta in zone foarte aglomerate, iar daca merg intr-un spital este bine sa-si acopere gura si nasul cu o masca de protectie.Pe de alta parte, Alexandru Rafila a precizat ca un numar mare de romani au ales sa se vaccineze."Campania de vaccinare impotriva gripei se apropie de sfarsit, din cate stiti Ministerul Sanatatii a achizitionat 1,5 milioane de doze de vaccin, care au fost administrate aproape in totalitate. In afara de acest numar de doze, pe piata libera s-a dublat cererea de vaccin comparativ cu sezonul 2018 - 2019 si ne gasim in situatia in care 2 milioane de oameni, mai ales din categoriile cu risc, s-au vaccinat impotriva gripei. Este un fapt imbucurator ca numarul de doze administrate este mai mare fata de anul trecut cu 25%, insa mai avem pana la acoperirea tintei recomandata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS)", a mai spus prof. dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie.