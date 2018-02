O asistenta de la Spitalul din Ploiesti i-ar fi rupt piciorul unei paciente

S-a demarat o ancheta interna

Incidentul este acum analizat de o comisie de disciplina.Fiul pacientei a declarat, marti, ca mama sa a fost internata la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, din cauza unor escare. Femeia are 70 de ani si este imobilizata la pat, fiind paralizata din cauza unui accident rutier suferit in urma cu multi ani. Marian Anton acuza o asistenta medicala ca in timp ce a mutat-o pe mama sa, de pe pat pe targa, i-a rupt piciorul."Mama nu simte picioarele. Au venit sa o duca la pansat. Si cand au mutat-o pe targa a auzit un parait. Apoi, la ceva timp, a observat ca piciorul era umflat si vanat. Numai asistenta i-a pus mana pe picior. La radiografie a iesit ca are piciorul rupt", a declarat Marian Anton.Barbatul mai spune ca mama sa urmeaza sa fie externata miercuri, acum avand piciorul pus in ghips."Problema este ca trebuie sa venim la control o data pe saptamana. Pana acum am folosit masina mea, o puneam pe scaunul din fata. Acum nu mai pot. Escarele s-au rezolvat mai ramane partea ortopedica de rezolvat", a adaugat fiul pacientei.La randul sau, managerul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, Marius Niculescu, a declarat ca in acest caz a fost demarata o ancheta interna pentru a se stabili daca este neglijenta sau nu."Noi facem acum verificari. Pe de o parte, este ancheta a directorului de ingrijiri medicale, pe de alta parte, este o verificare facuta de medicul sef de sectie si asistenta sefa. Ruda spune ca la manevrarea pacientei s-a produs fractura. Vom vedea ce a fost", a declarat Niculescu.Pacienta a fost internata dupa ce a suferit escare in urma imoblizarii.