O asistenta medicala a murit dupa ce a fost declarata vindecata de coronavirus

Decesul cadrului medical din Botosani a survenit la cateva zile dupa ce a fost transferata de la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati", unde a fost declarata vindecata de coronavirus."Este inca un tribut pe care personalul medical il plateste in batalia cu virusul ucigas. Dumneaei a lucrat ca asistenta medicala pe Laboratorul de explorari functionari, iar din anul 2008 ca asistenta sefa in cadrul aceluiasi laborator al Spitalului Judetean", a afirmat Asaftei.Acesta este cel de-al doilea caz de deces in randul cadrelor medicale din Botosani, dupa ce pe 27 aprilie medicul Mariana Andrioaie de la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" a decedat tot din cauza COVID-19.