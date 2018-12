O bacterie extrem de periculoasa, gasita pe lenjeria dintr-un spital din Teleorman. Aceasta s-a transmis deja la un pacient operat

Ziare.

Bacteria piocianic a fost depistata la un pacient cu ulcer perforat, internat la Spitalul Caritas din Rosiorii de Vede. Reprezentantii Spitalului au declarat ca s-au recoltat probe din infectia cu care s-a prezentat pacientul, iar dupa efectuarea analizelor in spital, s-a concluzionat ca bacteria se afla deja in corpul barbatului, iar unitatea medicala nu poate fi acuzata de nimic.Totusi, in luna noiembrie, aceeasi bacterie a fost semnalata pe lenjeria din spital.Primarul orasului Rosiorii de Vede, Valerica Circiumaru, a declarat, sambata, ca a fost informat despre situatie chiar de catre managerul spitalului."M-a sunat managerul spitalului si m-a informat despre bacteria aceea. Dar mi-a spus ca s-a gasit la un pacient, nu in spital. La un pacient. Piocianicul acesta a fost gasit si in spalatorie acum ceva vreme si s-a facut dezinfectia, s-au luat probe si n-au mai iesit, iar acum a aparut la pacientul acesta", a spus Circiumaru.La randul sau, purtatorul de cuvant al spitalului din Rosiorii de Vede, Andra Priboi, care este si sef al sectiei de garda a unitatii spitalicesti sustine ca nu poate fi vorba despre o problema a spitalului, rezultatele analizelor interne fiind negative pentru aceasta bacterie."Pacientul a venit saptamana trecuta cu un abdomen acut chirurgical. In urma anamnezei si examenului clinic, am ajuns la concluzia ca are nevoie de un tomograf. Dupa tomograf s-a constatat ca are un ulcer perforat cu peritonita, drept pentru care a fost nevoie de interventie chirurgicala.S-a intrat cu el in sala si in urma interventiei s-a descoperit ca acel ulcer perforat se complicase cu peritonita. S-au luat probe si s-a constatat la laborator ca este vorba de acel piocianic. Acum trebuia sa vedem daca era a pacientului sau luat din alta parte. Asa ca ne-am facut autocontrolul. Am recoltat probe din spital.In urma acestor probe, care au iesit negative, am ajuns la concluzia ca pacientul avea deja aceasta infectie in organism. Este foarte adevarat ca in luna noiembrie s-a descoperit aceasta bacterie pe lenjeria din spital, dar s-a raportat, s-au luat masuri, s-a facut dezinfectia", a declarat Priboi.La acelasi spital, pacientii se plang ca personalul medical fumeaza in cabinete.In fata acestor acuzatii, Priboi a spus ca nu poate nega evidenta fumatului in spital.O echipa a Directiei de Sanatate Publica Teleorman a fost in control la Spitalul Caritas si, potrivit directorului institutiei, Mioara Comana, rezultatele analizelor de laborator sunt asteptate in cursul zilelor de luni sau marti.