O eleva de 16 ani cu meningita a fost transferata la Matei Bals

Este vorba despre o tanara de 16 ani, eleva la un liceu din Pitesti, judetul Arges, care a fost transferata aici miercuri.Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Sanatatii, DSP Arges a luat toate masurile care se impun in astfel de situatii."Conform unei informari transmise de catre Directia de Sanatate Publica Arges, o pacienta in varsta de 16 ani, eleva a unui liceu din Pitesti, judetul Arges, cu suspiciune de meningita meningococica, a fost transferata de la Spitalul de Pediatrie Pitesti la Institutul National de Boli Infectioase Prof. dr Matei Bals din Bucuresti, in dimineata zilei de 15 mai 2019.DSP Arges a intreprins toate masurile care se impun in astfel de situatii, conform metodologiei stabilite de Institutul National de Sanatate Publica", a precizat ministerul.Astfel, au fost stabiliti contactii directi si a fost administrata medicatie preventiv pentru 34 de elevi, 10 cadre didactice si personal auxiliar, precum si pentru alti doi membri din familie, potrivit sursei citate.De asemenea, in liceul in care invata tanara au fost instituite masuri de curatenie si dezinfectie.Amintim ca luna trecuta o eleva de 18 ani de la Colegiul National "Gheorghe Lazar" din Bucuresti a murit ca urmare a contactarii meningitei meningococice Cateva zile mai tarziu o adolescenta in varsta de 15 ani din Vaslui a murit din aceeasi cauza. Vezi si cum se transmite meningita A.D.