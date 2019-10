O femeie a murit in propria masina, dupa ce a fost trimisa acasa de la spital. Sotul acuza: Traim intr-o tara in care murim cu zile

Ziare.

Sotul femeii povesteste ca au ajuns la Spitalul judetean Ilfov pentru ca femeia se simtea rau. "Era la menstruatie, o sangerare mai puternica si se simtea foarte ametita. Si am zis sa mergem la spital sa ne facem bine", spune sotul, potrivit StirileProTv.ro Femeia a fost consultata de mai multi medici, i s-au facut investigatii si doua perfuzii si a fost trimisa acasa.George Cuculici, seful UPU al Spitalului de urgenta Ilfov spune ca nu s-a identificat nimic grav, analizele au iesit bune: "A primit tratament cu doua perfuzii si i s-a recomandat un control neurologic pentru sindrom vertiginos. Nimic pe ecografie si pe analize, care sa arate altceva. Se simtea bine si a plecat cu sotul", a transmis acesta.Sotul femeii povesteste insa ca femeia se simtea in continuare rau si a cazut imediat dupa ce a iesit pe usa spitalului. Ajunsa la masina, femeia a vrut sa se odihneasca putin, dupa care sa conduca pana acasa, sotul neavand carnet.Starea ei s-a agravat insa, iar sotul s-a intors la spital si a cerut ajutorul doctorilor. "Dupa 3 ore aproximativ, cand am pus mana pe ea era rece. Nu mai puteam comunica bine ca nu mai vorbea. Am fugit la spital si i-am rugat pe brancardieri sa vina cineva, unul din ei care are carnet sa ia masina sa o aduca la spital. M-au refuzat ca nu pot sa paraseasca camera de garda si sa dau telefon la salvare".Sotul pacientei a sunat la salvare si sustine ca primul echipaj SMURD a ajuns in 40 de minute, dar nu avea de defibrilator si a fost nevoie sa astepte un al doilea echipaj.De partea cealalta, reprezentantii SMURD spun ca ambulantele au ajuns in cateva minute si erau dotate corespunzator, iar medicul i-a acordat primul ajutor la fata locului deoarece pacienta era in stare critica si nu putea fi transportata. In plus, reprezentantii spitalului spun ca un medic nu s-a putut deplasa la masina deoarece nu exista personal disponibil: "La ora 3 noaptea aveam doar un singur medic de garda si era cu 5 pacienti".Atunci cand s-a intervenit, insa, nu s-a mai putut face nimic si femeia a murit, iar sotul femeii acuza medicii ca nu si-au facut datoria: "Sotia mea a murit cu zile, medicii nu si-au facut datoria, nici la spital nici la ambulanta. Traim intr-o tara in care murim cu zile. Asta e realitatea, nu e doar un fapt."Familia femeii a facut plangere la Colegiul medicilor si la Serviciul omoruri, iar politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.