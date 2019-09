O femeie din Iasi a murit chiar cand iesea pe poarta spitalului

Ziare.

"Este vorba despre o persoana de sex feminin, de 62 de ani, domiciliata in municipiul Iasi. Ar fi fost adusa la unitatea medicala cu o masina particulara, deocamdata nu stim daca a fost si internata cu forme legale. Cand a iesit din incinta spitalului, a cazut, i s-a facut rau. Echipajul de pe ambulanta a sosit la fata locului si a constatat decesul din cauza unui stop cardio-respirator. In cauza au fost demarate cercetari pentru a se stabili cauzele decesului", a declarat, pentru Mediafax , Beatrice Romanescu, purtator de cuvant al IPJ Iasi.La randul lor, reprezentantii spitalului au anuntat propria ancheta, desi, sustin ei, momentan toate datele indica faptul ca femeia nu a fost pacienta acolo."Am vorbit cu medicul de garda de la Clinica de Recuperare Cardiovasculara, care a fost implicata direct in acest eveniment. Ea a spus ca pacienta a fost externata dintr-un alt spital, posibil in cursul zilei de astazi, dar trebuie sa cercetam acest lucru. Ea avea foarte multe afectiuni. Avea diabet zaharat, obezitate, bronhopneumopatie cronica obstructiva, hipertensiune, cardiopatie ischemica, sindrom de apnee de somn.In general, nu era intr-o stare de sanatate cat de cat acceptabila. Am demarat o ancheta interna. Trebuie sa aflam cat timp s-a scurs de la ultima internare pana a ajuns in curtea Spitalului de Recuperare, cat timp s-a scurs de cand doctorul a fost solicitat si momentul interventiei efective. In mod cert se va face o autopsie si vom putea corela datele pe care le culegem din documente si cele ale necropsiei", a declarat, pentru sursa citata, directorul medical al Spitalului de Recuperare din Iasi, Doru Baltag.