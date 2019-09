O femeie ranita intr-un accident a fost plimbata de doua ori intr-o zi intre spitalele din Vaslui si Iasi

Ziare.

com

Femeia a ajuns joi la Spitalul din Vaslui in urma unui accident rutier."Pacienta a ajuns in Unitatea de Primiri Urgente a spitalului nostru ieri dimineata in jurul orei 8.30, politraumatizata in urma unui accident rutier. Pacienta este din Republica Moldova, a fost investigata, stabilizata, toaletate ranile si trimisa cu acordul medicului de garda de la Clinica de Chirurgie Plastica, la Spitalul Sfantul Spiridon Iasi.Acolo a fost consultata, in urma consultului s-a stabilit ca trebuie intervenit chirurgical din punct de vedere al chirurgiei plastice, dar nu poate fi primita pentru ca nu exista locuri in spital si trebuie trimisa la Vaslui", a declarat Ana Rinder, managerul Spitalului Vaslui.In replica, reprezentantii Spitalului Sfantul Spirdon din Iasi sustin ca solicitarea initiala a celor de la Vaslui a fost doar pentru consult."Spitalul Vaslui ne-a cerut consult de chirurgie plastica. Pacienta a ajuns la UPU Sfantul Spiridon, a fost consultata de medicul plastician de garda, in UPU s-au facut si alte investigatii si dupa ce a fost consultata de medici de la mai multi specialisti s-a stabilit ca poate fi tratata la Vaslui", a declarat Diana Cimpoesu, purtator de cuvant al Spitalului Sfantul Spiridon IasiUlterior, femeia a ajuns la Vaslui, la Unitatea de Primiri Urgente, de unde a fost din nou trimisa la Iasi, intrucat, potrivit managerului SJU Vaslui, la Vaslui nu este chirurg plastician."Ei (n.r. medicii de la Iasi) stiu ca noi nu avem chirurgie plastica", a spus Ana Rinder.Femeia este acum internata la ATI la Chirurgie Plastica in Spitalul Sfantul Spiridon, este constienta si cooperanta si au inceput deja demersurile pentru a fi transferata la o unitate medicala din Chisinau.Purtatorul de cuvant al Spitalui Sfantul Spiridon a declarat ca se vor face verificari in acest caz.