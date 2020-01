O femeie si-a recapatat vederea dupa 47 de ani: Si-a vazut pentru prima oara sotul si copilul

Ziare.

Momentul emotionant a avut loc dupa ce femeia a suferit un transplant de cornee laClinica de Oftalmologie a Spitalului "Sf. Spiridon", informeaza BZI.ro "Pacienta era nevazatoare de la varsta de trei ani, cand a suferit arsuri la ambii ochi. Ieri (vineri, n.red), aceasta a vazut pentru prima data. S-a privit in oglinda si a izbucnit in lacrimi. Si-a vazut totodata sotul si copilul, persoane apropiate pe care niciodata nu a avut sansa sa le vada pana acum.Pentru personalul medical a fost un moment unic, un moment incarcat cu extrem de multa emotie. Sa observi reactia unui om care vede pentru prima data este un lucru extraordinar. Acum poate vedea cu 25 la suta din capacitatea totala, dar pe parcursul recuperarii poate ajunge sa vada si 70, 80 la suta", a declarat prof. dr. Camelia Bogdanici, sefa Clinicii de Oftalmologie de la Spitalul Clinic Judetean de Urgente "Sf. Spiridon" Iasi.Pacienta a beneficiat de corneea prelevata de la o persoana aflata in moarte cerebrala."Evolutia post operatorie a pacientei este foarte buna, dar va mai avea nevoie de un transplant si la ochiul stang. Pentru ochiul drept s-a realizat o interventie complexa de transplant de cornee, de extractie si inlocuire a cristalinului. Reamintim ca transplantul de cornee se poate realiza si de la pacientii decedati, cu acordul familiei", a declarat si prof. dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU Smurd Iasi.