O fetita de 11 ani a ajuns de urgenta la spital: Avea un corp strain uitat la operatie in organism

Ziare.

com

Mama fetitei a declarat ca aceasta a inceput sa aiba dureri foarte puternice pe 19 ianuarie. A doua zi, fetita a ajuns la urgente, la Sinaia, unde medicii i-au pus o perfuzie, i-au facut analize si a rezultat ca are o infectie.Fetita a primit antibiotic, insa se simtea din ce in ce mai rau, iar medicul a informat parintii ca trebuie sa dea copilei antibiotic intravenos."Am fost la urgente din nou pentru ca fetita era rau. Am fost la spital, i s-a pus perfuzie, nu si-a mai facut efectul. Mi s-a spus ca are infectie foarte puternica. Am plecat la Pediatrie Sinaia. Aici, medicul de garda a confruntat analizele si mi-a zis ca are o infectie foarte mare si parerea lui este sa plecam mai departe. Am plecat la Brasov. Am ajuns la Brasov la primire urgente. Avea senzatii dese sa urineze. Era alba ca varul, tremura, transpira si nu mai putea de durere", a declarat mama fetitei, Maria Marcu.Aici, fetita a eliminat un tifon, iar medicii au gasit si extras un al doilea tifon.Mama spune ca tifonul a fost uitat la operatia de apendicita pe care copila a suferit-o anul trecut.Luni, fetita va fi operata la Brasov pentru a fi curatata."Suntem terminati. Este un caz aparte de tot in Romania. A iesit prin uretra tifonul. Medicii de la Brasov au confirmat ca este un tifon uitat la operatie, ea a fost operata la Spitalul Sinaia de apendicita, anul trecut. Este practic al doilea caz in Romania, medicilor nu le-a venit sa creada. La inceput mi s-a spus ca este ceva introdus. Nu credea nimeni ca s-a putut intampla ce s-a intamplat.A fost noroc ca tifonul a fost foarte steril, astfel nu s-a intamplat nenorocirea. Au confirmat doctorii ca este uitat tifonul de la operatia de apendicita. Corpul nu produce tifon, alta operatie nu a avut, de introdus nu se putea introduce. Sunt clipe de cosmar pentru un copil de 11 ani. Mi-e teama, dar am incredere in Dumnezeu si in doctori. Copilul meu lupta si o iubeste Dumnezeu. Va fi bine", a adaugat mama copilei.Conducerea spitalului din Sinaia nu a putut fi contactata pana la aceasta ora.Mama copilei nu stie inca daca se va indrepta impotriva medicilor care i-au operat fetita de apendicita.