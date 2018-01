O mama spune cum i-a fost tratata fetita intr-un spital de copii din Cluj: Isi tusea plamanii si stomacul, facuse febra si vomase. Nu ni s-a facut nicio analiza

Ziare.

Cazul a fost semnalat pe Facebook, unde mamica, Simona Rus, a relatat tot ce i s-a intamplat de la Craciun si pana acum." (...) Am fost si de Craciun, si de Anul Nou, in Pedi 3. La a treia prezentare, am ramas cateva zile. Dupa doua saptamani de tuse chinuitoare (tuse care, pentru cine nu stie, nu este un simptom, ci un efect....dar cui naibii ii mai pasa cand copilul bolnav nu doarme de nu stiu cate nopti...) ne-am internat. Ne-au consultat, intr-o saptamana, pe numarate...7 pediatri (fara a numara rezidentii).Nu am dat nimic nimanui. Poate as fi dat, ca recunostinta. Acum voi da, cu siguranta, telefoane si scrisori, ca sa ii fac cunoscuti. Pentru neprofesionalism, pentru nepasare, pentru superioritate...pentru faptul ca am primit 'tratament' demn de un spital specializat pe boli ale cailor respiratorii (tantum verde spray si maxitrol) timp de 4 zile, trantite in mana mea de catre o asistenta plictisita si superioara, ca sa i le administrez eu copilului.A tusit in spital de am tinut treji jumatate de palier de pacienti. Nu ni s-a facut NICI O ANALIZA, pentru ca nu era necesar.Ei bine,. Pentru ca in Pedi 3, nu au fost necesare investigatii unui copil de 4 ani care isi tusea plamanii si stomacul afara zi si noapte, slabise 1 kg intr-o saptamana, facuse febra si vomase", a relatat pe Facebook Simona Rus, din Cluj Napoca.Contactati de jurnalistii de la Monitorul de Cluj , cei din conducerea spitalului spun ca vor analiza cele semnalate, dar asteapta mai intai ca mamica nemultumita sa depuna o sesizare si sa prezinte documente doveditoare."Haideti sa vedem cazul, dar pentru asta trebuie sa vedem biletul de iesire si analiza mamicii. Nu trimite dansa pe mail o sesizare? Si o trimit la consiliul etic. Asta este tangentiala cu acuzare de malpraxis. Atunci noi trebuie sa avem aceasta sesizare catre consiliul de etica", a declaratAcesta a mai precizat ca fetita bolnava ar putea fi vazuta din nou de medicii de specialitate."Pot vorbi cu domnul profesor Sorin Man, seful sectiei, sa ii explice ce si cum, dupa ce vede iar copilul si biletele medicale. Sa trimita sesizarea, noi confirmam de primire, dar sa anexeze biletul de iesire din Pediatrie si cel din Infectioase, ca sa putem analiza cazul. Nu pot sa va spun nimic concret.Ce va pot spune este ca. Asta va pot spune. Dar nu stiu daca a fost cazul si aici", a mai precizat Calin Lazar.Simona Rus a declarat pentru cotidianul clujean ca va face o sesizare indata ce fetita se va insanatosi si va iesi din spital.In schimb, Colegiul Medicilor s-a suparat ca presa scrie de neregulile din spitale: Avem incredere ca justitia isi va face datoria