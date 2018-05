O pana de curent a pus in pericol banca de sange de la Timisoara. Ministerul Sanatatii nu a cumparat generator

Ziare.

"Am avut o problema majora. S-a luat curentul si timp de 20 de minute n-au venit deloc (angajati ENEL, n.r.). Noi nu avem generator. Trebuia sa ni-l cumpere Ministerul Sanatatii. Am sunat la ENEL si ne-a intrat doar robotul. Am sunat atunci la 112 si asa am ajuns la ei, ca ne-au transferat in dispecerat unde ni s-a spus ca e o avarie majora in zona.Au fost cele mai lungi 20 de minute pe care le-am avut. Sangele trebuie sa stea intre 2 si 6 grade. Acum, pana de curent nu a afectat, dar daca dura o ora era afectat. Nu au putut sa-mi spuna cat dureaza, pentru ca eu am obligatia sa anunt rapid spitalele. Nu este posibil", a explicat directorul Centrului de Transfuzii Sanguine Timisoara, medicul Rodica Lighezan.In Centrul de Transfuzii Sanguine Timisoara, vineri, in momentul in care a cazut curentul erau rezerve importante de sange."E drept, in ultimii ani n-au fost probleme, ei anuntau inainte, ne spuneau daca se ia curentul cateva minute. Acum ni s-a spus doar ca e avarie majora si ca vor remedia cat de repede posibil. Dar eu sunt banca de sange, ajung sa arunc tot sangele. Astazi (vineri - n.r.) am recoltat 70 de donatori, ieri 150, nu ne batem joc", a mai spus Lighezan.Directorul Centrului spune ca va face urgent demersuri pentru achizitionarea unui generator."De luni, vom face noi demersuri la Ministerul Sanatatii sa ni se aloce buget pentru generator, pentru ca banca de sange sa nu fie afectata de variatii de curent", a mai spus medicul Rodica Lighezan.La randul lor, reprezentantii Enel sustin ca intreruperea la Centrul de Transfuzie a durat 4 minute, dar anunta ca fac verificari."A avut loc intreruperea functionarii unuia dintre transformatoarele statiei de transformare Venus din Timisoara, care alimenteaza o parte a zonei Giroc. Specialistii E-Distributie Banat au intervenit cu prioritate pentru restabilirea alimentarii cu energie electrica la Spitalul Judetean si la Centrul de Transfuzie Sanguina, pentru care reluarea alimentarii a avut loc in circa 4 minute. Cauzele intreruperii sunt in cercetare", arata ENEL intr-un comunicat de presa.