O sectie a Spitalului Judetean din Deva a intrat in carantina: Mai multe cadre medicale au fost confirmate cu coronavirus

Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri seara, al Consiliului Judetean Hunedoara, sectia de Oncologie a Spitalului Judetean va fi dezinfectata."Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Deva a dispus intrarea in carantina a Sectiei de Oncologie dupa ce cadre medicale au fost depistate pozitiv la testul COVID-19. Potrivit managerului Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Deva, dr. Daniela Rosca, sectia a intrat in carantina si urmeaza sa se efectueze activitatea de dezinfectie", se arata in comunicat.Potrivit managerului unitatii medicale, "atat pacientii (13 la numar - unul se afla in faza terminala), cat si personalul medical din sectie, sunt asimptomatici. In prezent sunt efectuate testarile COVID-19. Cadrele medicale depistate pozitiv nu si-au desfasurat activitatea la SJU Deva pe parcursul acestei saptamani".