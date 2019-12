O tanara suspectata ca ar avea meningo-encefalita, internata la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi

Ziare.

com

Potrivit acesteia, tanara este din judetul Bacau si a fost transferata in urma cu cateva zile, in stare foarte grava, la sectia de Terapie Intensiva a spitalului."Este meningo-encefalita. Nu avem inca agentul. O tratam ca pentru orice, dar e mult mai bine pentru ca nu mai este ventilata mecanic. A fost adusa de la Bacau, in urgenta.Debutul bolii a fost brusc. Nu avem un anumit context din partea familiei care sa ne conduca spre un anumit agent infectios si, ca urmare, am tratat-o ca pentru orice ar putea fi si, intre timp, vom avea si alte rezultate. Important este sa fie mai bine.Are sigur meningo-encefalita. Nu pot sa spun insa de care este, pentru ca sunt foarte multe cauze. Asteptam rezultatele de laborator. Am luat probe pentru bacterii, virusuri. Ced ca e ceva viral", a declarat, pentru AGERPRES, Carmen Dorobat.