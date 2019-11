Oana Gheorghiu, cofondatoare "Daruieste Viata", premiata in prezenta lui Iohannis si a lui Orban

Ziare.

com

Oana Gheorghiu le-a multumit cu aceasta ocazie celor care au sustinut eforturile asociatiei in vederea construirii unui spital pentru copiii bolnavi de cancer, mentionand in acelasi timp ca a simtit statul roman "ca un vanator" pe tot parcursul desfasurarii acestor eforturi."Va multumim ca in aceste conditii ostile ati rezistat si ati luptat. Pentru noi, in ultimii doi ani, statul roman a fost ca un vanator, asa l-am simtit noi. Am retinut ca produceti anual 2 miliarde profit. Daca am calculat bine, asta inseamna ca 64 de milioane de lei ar putea merge in astfel de proiecte (construirea de spitale). Nu va ganditi ca sunt sume mici pe care le puteti dona, impreuna suntem o forta, impreuna suntem invincibili.Daca am reusit sa ajungem aici si sa construim un spital in tara in care nu se poate construi nimic e pentru ca dvs. ne-ati fost alaturi. Noi continuam sa construim acest spital, il facem mai mare", a spus Gheorghiu, potrivit The Epoch Times Asociatia "Daruieste Viata", care construieste primul Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania, a fost infiintata de Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu.