Operatii la pacienti epileptici, pentru reducerea crizelor, realizate in premiera in Romania

SUUB arata, intr-un comunicat de presa transmis marti, ca este singurul centru din Romania unde pacientii epileptici sunt selectionati in cadrul Programului National de Epilepsie Farmacorezistenta pentru a fi tratati prin proceduri microchirurgicale sau prin neurostimulare.Un rol foarte important il are existenta Laboratorului de Epileptologie de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti."Aceasta unitate de monitorizare a epilepsiei are capabilitatea de a inregistra pacienti pe lunga durata si de a face inregistrari video EEG de lunga durata. Acest nucleu de epilepsie are 4 aparate care pot monitoriza pacientul chiar si saptamani in sir, zi si noapte, cu personal competent si cu posibilitati tehnologice de a duce pana la capat aceste monitorizari de lunga durata", a spus dr. Ioana Mindruta, medic primar specializat in epileptologie generala si evaluare prechirurgicala la Unitatea de Monitorizare a Epilepsiei si Somnului, Laboratorul de Neurofiziologie Clinica din cadrul SUUB.Dupa o selectie anterioara, daca se stabileste ca pacientul este eligibil pentru implantare cerebrala de electrozi, o echipa multidisciplinara, formata din neurologi, neurochirurgi si profesori fizicieni medicali, planifica modul in care vor fi plasati electrozii, in functie de locul de generare a crizelor si de posibilele constrangeri vasculare sau legate de functiile cerebrale care nu trebuie afectate."Se face o planificare atenta folosind softuri speciale dedicate care genereaza un model al unei fixturi stereotactice. Aceasta este folosita pentru a ghida electrozii conform traiectoriei planificate si este personalizata, avand la baza unui set de coodonate unic pentru fiecarui pacient. Grupul nostru a contribuit la dezvoltarea modelului digital al platformei, care acum este folosit in mai multe centre din SUA si din alte tari", a declarat Andrei Barborica, fizician medical.La interventia chirurgicala participa medici neurologi, medici neurochirurgi si fizicieni medicali, lucrand in permanenta dupa masuratori precise."Platforma care se fixeaza pe capul pacientului contine ghidajele pentru traiectoriile electrozilor, iar in timpul interventiei neurochirurgul plaseaza fiecare electrod in ghidajele fixturii stereotactice si ajusteaza pozitiile prinderilor electrozilor in functie de masuratorile intraoperatorii", a adaugat dr. Ioana Mindruta.Urmeaza o procedura de analiza a acuratetii implantarii electrozilor."Odata ce au fost implantati electrozii intracranieni cat si electrozii de scalp, pacientul face un examen CT, se vad traiectoriile electrozilor, apoi se coregistreaza, cu un software special, imaginea de la tomograf cu RMN-ul pacientului obtinut anterior de interventie, pentru a vedea exact structurile, tintele in care au ajuns acesti electrozi si traiectul de pe care inregistreaza. Observam cum sunt dispusi intr-o retea tridimensionala care urmareste sa tinteasca structurile care genereaza crizele pacientului si sa ne aduca informatii despre eventualele functii cerebrale care nu pot fi afectate in urma ablatiei focarului epileptic", a mai spus dr. Ioana Mindruta.Ulterior, electrozii vor fi bransati la un amplificator electroencefalografic care permite inregistrarea semnalelor din interiorul creierului."Inregistram semnalele intracraniene pe 128 de canale electroencefalografice, zi si noapte, timp de minimum 10 zile. In acest interval vom inregistra atat traseul de veghe, traseul de somn, cat si crizele pacientului si vom stimula creierul cu protocoale de stimulare acceptate international care constituie o rutina de examinare a creierului si care nu produc leziuni intracerebrale, dar care sunt capabile sa ne dea informatii privind functiile care se gasesc in zonele unde avem plasati electrozii.Tot acest efort se va solda cu doua harti. Este harta zonelor care produc crizele epileptice ale pacientului si harta functiilor cerebrale care se gasesc in zonele respective si apoi decidem, in echipa multidisciplinara, daca ablatia focarului epileptic nu va produce niciun fel de deficite suplimentare pacientului", a mai spus medicul Ioana Mindruta.In majoritatea situatiilor, focarul epileptic este in afara unor functii cerebrale si atunci medicii pot sa intervina."Pe electrozii intracranieni care inregistreaza din structurile ce genereaza crizele epileptice putem induce leziuni prin electrocoagulare. Aceste mici leziuni produc o inactivare a unor zone critice din focarul epileptic sau deconecteaza focarul de restul structurilor cu care functiona intr-o coerenta producand acele crize. In urma acestei etape, crizele sunt mult reduse sau chiar vindecate", a mai spus dr. Ioana Mindruta.Aproximativ 70% din pacienti au epilepsii controlate eficient de aceasta terapie si duc vieti normale.