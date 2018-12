Opt tineri au creat o aplicatie prin care romanii sunt incurajati si ajutati sa doneze sange

Ziare.

Romania sta foarte prost la acest capitol. Nici 2% dintre adultii din tara noastra nu sunt donatori. Ca o comparatie, in Austria 66% dintre adulti fac acest gest care salveaza vieti.Pentru a face aplicatia cat mai prietenoasa, tinerii au facut un sondaj pentru a afla ce i-ar face pe romani sa fie mai deschisi catre donarea de sange."Sondajul ne arata ca oamenii ar vrea foarte mult sa stie momentul in care e nevoie de sangele lor, ar vrea sa aiba un program mai accesibil in centre sau sa petreaca mai putin timp in momentul in care vin la donare, le-ar placea sa li se explice mai bine conditiile donarii si sa aiba remindere ca e nevoie de sangele lor", a declarat, pentru TVR Diana Stoica, initiatoarea proiectului Donorium In momentul in care pacientii au nevoie de sange, centrele de transfuzie lanseaza un apel, iar cei care au aplicatia vad de ce grupa de sange e nevoie."Donatorii se pot programa la donare, vor primi cu aproximativ 3 zile inainte o notificare pentru a reciti ghidul donatorului, astfel incat sa nu ajunga in situatia in care sa ajunga la centru si sa fie respinsi din cauza criteriilor de eligibilitate", a declarat pentru sursa citata si Dragos Mutascu, cofondator al proiectului.Deocamdata sunt inscrise in proiect doar centrele din Arad, Bacau, Bucuresti, Constanta si Ploiesti, dar creatorii aplicatiei spera ca aceasta sa fie extinsa in intreaga tara.In Bucuresti, anul trecut au donat sange doar putin peste 50.000 de oameni, iar medicii spun ca ar avea nevoie de o cantitate cel putin dubla de sange."150 de pungi pe zi la 60 de spitale! Va imaginati ca nu sunt suficiente... Daca am avea in jur de 400 de pungi recoltate zilnic cred ca am sta confortabil", spune Doina Gosa, director al Centrului de Transfuzie Bucuresti, care e situatia in Capitala.A.S.