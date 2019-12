Orban explica decizia de a modifica rezidentiatul: Avem medici care au 132 de stagiari, nu au nicio posibilitate sa invete meserie

Ziare.

"Avem medici, nu dau nume, care au 132 de stagiari. Poate un medic sa fie coordonator la 132 de stagiari? Multi tineri pleaca pentru ca nu au posibilitatea sa invete si meserie si sa practice meseria din cauza supraaglomerarii", a afirmat Ludovic Orban, miercuri seara, intr-o emisiune la B1 Tv.Acesta a spus ca dupa modificarile adoptate de Guvern, rezidentiatul se va putea face inclusiv in spitalele aflate in subordinea autoritatilor locale, spitale militare sau chiar spitale private, urmand ca rezidentii sa decida unde vor sa faca stagiatura."Este o masura normala, care eu cred ca va genera efecte benefice", a spus premierul.Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat, miercuri, ca, din 2020, rezidentii se vor pregati si in spitalele militare, in spitalele judetene mari si in spitalele private. Guvernul a adoptat OUG pentru organizarea si finantarea rezidentiatului, urgenta fiind justificata pentru ca examenul a fost foarte mult intarziat si urmeaza repartizarea medicilor rezidenti la unitatile medicale."A fost adoptata OUG pentru organizarea si finantarea rezidentiatului. Este justificata urgenta pentru ca examenul a fost foarte mult intarziat si urmeaza repartizarea medicilor rezidenti la unitatile medicale. In urma desfasurarii examenului, exista 2000 de absolventi care nu au un loc de rezidentiat asigurat si, avand in vedere penuria de specialisti, credem ca este necesar sa asiguram conditiile pentru ca ei sa-si desfasoare rezidentiatul in Romania si sa nu fie nevoiti sa plece din tara", a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Guvernului.El a explicat ca este o solutie asteptata de deschidere a sistemului de organizare a rezidentiatului catre spitalele private si alte unitati, astfel incat sa fie liberalizat accesul absolventilor la rezidentiat si sa nu mai fie patronat doar de o parte a sistemului universitar."Am reusit sa gasim o solutie europeana de a largi baza de formare pentru acesti tineri minunati pe care-i avem. Din 2020, tinerii rezidenti isi vor putea efectua stagiile de formare atat in spitale militare din Romania, in spitalele judetene mari si in spitalele private", a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, Victor Costache.Acesta a explicat ca majorarea salariala nu este suficienta pentru ca medicii sa ramana in tara, fiind nevoie si de conditii."Stim ca unul din primii pasi in mentinerea tinerilor in tara a fost marirea salariala, dar nu a fost suficient, exodul a continuat si este foarte important sa ne aplecam asupra conditiilor de munca si de formare a acestor generatii de tineri", a mai spus Costache.Ministrul Sanatatii a vorbit despre faptul ca in unele centre sunt medici coordonatori de rezidentiat care au intre 70 si 140 de rezidenti, ceea ce reduce calitatea formarii acestora.Costache a explicat ca, in strainatate, unde s-a format el, sunt doi rezidenti la fiecare cadru si a fost un adevarat "scandal" cand s-a trecut de la un rezident la doi, intrucat este nevoie de stabilirea unei relatii de mentorat intre coordonator si rezidenti.Intrebat la cat ar vrea sa limiteze numarul rezidentilor pentru fiecare cadru, Costache a explcat ca sunt specialitati deficitare in coordonatori de rezidentiat si acestea ar putea fi afectate, dar a explicat ca se vor cauta solutii.