Organizatorii Neversea au donat aparatura medicala de peste 20.000 de euro catre Spitalul Judetean Constanta

Organizatorii evenimentului muzical au transmis joi, printr-un comunicat de presa, ca au decis sa doneze Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Constanta aparatura medicala in valoare de peste 20.000 de euro, precizand ca investitia facuta va contribui la actiunile de salvare a pacientlor de catre personalul medical.Aparatura medicala achizitionata se afla deja in institutia medicala din Constanta si consta in: aparat EKG Digital 12 canale cu WIFI, defibrilator Efficia DFM100 Philips, aparat de ventilatie mecanica pentru transport, trusa medicala de urgenta compusa din balon resuscitare, guler cervical, folie izoterma, laringoscop (maner plus lame) si o masina de spalat pardoseli."Prin donatia facuta, organizatorii Festivalului NEVERSEA doresc sa le multumeasca cadrelor medicale pentru tot ajutorul si sprijinul oferit pe perioada celor trei editii, urmand sa sustina nevoile comunitatii si pe viitor", se arata in comunicat.Festivalul Neversea va avea loc in perioada 2-5 iulie 2020 pe o plaja din Constanta.