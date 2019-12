Pacienta care a luat foc in sala de operatii de la Spitalul Floreasca a murit

Desfasurarea evenimentelor in acest caz

Ziare.

com

Informatia a fost confirmata, pentru MEDIAFAX, de deputatul USR Emanuel Ungureanu - cel care a facut public cazul."Din pacate, din cumulul de probleme care au exsitat de la moentul in care a fost incendiata aceasta doamna si pana la momentul in care s-a intamplat tragedia in aceasta seara, vorbim despre omor din culpa si putem vorbi fara nicio problema de neglijenta grava atata vreme cat informatiile contradictorii pe care le-a dat in aceste zile medicul curant Mircea Beuran incrimina pe nedrept doar personalul auxiliar pentru ce s-a intamplat in sala si acelasi medic curant a strecurat si o alta minciuna care nu poate fi contestata si anume ca pacienta ar fi fost dezinfecata cu o substanta pe baza de alcool pentru ca ar fi fost alergica la iod", a declarat, pentru MEDIAFAX, deputatul Emanuel Ungureanu.Potrivit acestuia, nu a fost efectuata nicio analiza care sa ateste ca pacienta ar fi fost alergica la betadina sau la o substanta pe baza de iod.Reamintim ca deputatul USR Emanuel Ungureanu este cel care a relatat, intr-o postare pe Facebook , despre un incident grav la Spitalul Floreasca, o pacienta luand foc pe masa de operatie . El a citat declaratii ale asistentelor care au vazut scena si din care rezulta ca de vina ar fi medicul Mircea Beuran, cel care realiza interventia chirurgicala. Vineri au fost deja facute primele verificari la Spitalul Floreasca , iar saptamana viitoare va fi trimis la spital Corpul de control al ministrului Sanatatii.Desi medicul Mircea Beuran a negat ca s-ar fi aflat in unitatea medicala in acea zi, el semneaza protocolul operator al acestei interventii Ministrul Sanatatii Victor Costache a declarat ca surprinzatoare e atitudinea unor chirurgi implicati in incident, care refuza sa coopereze cu echipele de cotrol. Ministrul anunta ca, in functie de rezultatele anchetei, vor fi sesizate Colegiul Medicilor si alte institutii competente.Medicul Mircea Beuran a explicat sambata seara, la Antena 3, ca nu era in sala de operatii in momentul producerii incidentului, ca a participat ulterior, in alta sala, la interventia care a vizat pacienta, preluand operatia si finalizand-o, ca a anuntat familia femeii si conducerea spitalului in legatura cu ceea ce s-a intamplat.El a sustinut ca la o prima evaluare era vorba despre arsuri de gradele 1 si 2 pe 25 - 30% din suprafata corpului. Conducerea Spitalului Floreasca a transmis, cu privire la cazul pacientei care a suferit arsuri in timpul unei operatii , ca incidentul a fost rapid gestionat de echipa medicala, interventia chirurgicala fiind finalizata, iar cazul a fost anuntat in aceeasi zi, fiind declansata o ancheta administrativa.