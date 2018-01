Pacienta umilita la Spitalul din Baicoi: Un medic de la camera de garda a refuzat internarea (Video)

Ziare.

Potrivit unei inregistrari care a aparut in mediul online, o femeie s-a prezentat la Spitalul Orasenesc Baicoi cu o ruda, trimisa de Spitalul Judetean Ploiesti, unde medicii ar fi scris "retur internare Baicoi".Doctorita refuza internarea apartinatorului femeii, iar intrebata asupra motivelor, raspunde: "Stiti care e chestia? Eu ies din garda maine la ora 8. Daca imi mai vin 20 ca dvs... ".Femeia ii spune medicului ca a venit la Baicoi pentru a-si interna ruda, la care medicul ii spune: "Ati venit si va trimit acasa".Intrebata de ce refuza internarea, medicul raspunde: "Nu vreau. (...) Internarile nu se fac de la Ploiesti la Baicoi, aici eu hotaresc, nu Ploiestiul peste mine. (...) Nu-mi merge pixul".In cele din urma, intr-un acces de furie, doctorita rupe actele cu care femeia s-a prezentat la spital.Managerul Spital Orasenesc Baicoi, Andreea Irimescu, a declarat ca in acest caz a fost deschisa o ancheta."Se vor lua toate masurile legale care se impun in acest caz. Imaginile sunt clare, reactia doamnei doctor este una care nu trebuia in niciun caz sa se intample intr-o unitate sanitara (...) Doamna doctor sustine ca a fost provocata de familie, ca nu s-a folosit un vocabular adecvat inainte de filmare, pentru ca discutia e mai lunga, filmarea a fost pe o parte din discutie. Dar nici macar asta nu e o scuza. Am convocat-o si pe doamna doctor, sa avem toate datele, si vom reveni", a precizat directorul spitalului intr-o interventie telefonica, luni dimineata, la Digi24.Directorul a mai spus ca medicul acuzat, Marta Coman, este intr-o colaborare cu spitalul din Baicoi, nefiind angajat in aceasta unitata sanitara, ci la Spitalul din Drajna, colaborarea fiind cauzata de deficitul foarte mare de medici.Intrebata ce sanctiuni pot exista in acest caz, directorul spitalului a anuntat ca medicului ii va inceta colaborarea pe camera de garda."Vizavi de alte sanctiuni, Colegiul Medicilor e in masura sa ia celelalte masuri", a mai precizat Irimescu.