Pacienti internati pe hol intr-o sectie a Spitalului Judetean Timisoara, din cauza lipsei de paturi: Situatia e veche de trei ani

Medicul Mihai Ionac, seful Clinicii de Chirurgie Vasculara a Spitalului Judetean Timisoara, singura de acest gen din vestul tarii, a declarat, luni, ca cele 27 de paturi ale clinicii ar fi insuficiente, tinand cont ca, in ultimii ani, numarul pacientilor este in continua crestere. Astfel,. Doar luni, cinci bolnavi erau cazati pe hol.Medicul Mihai Ionac a afirmat ca a facut numeroase sesizari conducerii spitalului, dar si catre Ministerul Sanatatii, incepand cu anul 2014, in speranta ca se vor aloca cel putin opt paturi in plus, dar nu s-a intamplat nimic."Noua ne-ar ajunge un numar de 35-40 de paturi si am facut solicitari pentru suplimentarea lor inca din anul 2014, inclusiv la Minister. In anul 2017, au fost operati 1.800 de pacienti in cadrul Clinicii de Chirurgie Vasculara, peste 80% au avut nevoie de o interventie vasculara. Eu invit conducerea spitalului sa vina in Policlinica sau in Urgente si sa faca triajul, sa aleaga pacientii pentru internare. Ceea ce nu intelege conducerea spitalului este ca medicina progreseaza", a afirmat medicul Mihai Ionac.Pe de alta parte,, a declarat, luni, ca potrivit unei analize realizate pe anul 2017, doar jumatate dintre pacienti ar fi trebuit internati de urgenta, restul putand fi programati. Astfel, Marius Craina l-a acuzat pe seful Clinicii de Chirurgie Vasculara ca a creat un subiect "artificial" si ca, de fapt, Mihai Ionac poate folosi paturile libere de pe celelalte trei sectii de chirurgie din cadrul unitatii medicale."Subiectul legat de internarea pacientilor pe hol este creat artificial, tocmai pentru a distrage atentia asupra unor evenimente pe care nu le doreste sa se propage, si anume comportamentul pe care l-a avut vizavi de colegii mei de la blocul operator, si nu numai. Avem un ordin de ministru care aloca un numar de 27 de paturi Sectiei de Chirurgie Vasculara.Este obligatia medicului sef de sectie sa gestioneze tratamentele, operatiile si internarile in functie de numarul celor 27 de paturi existente. Cred ca medicul Mihai Ionac practica un joc extrem de periculos, ca mersul pe sarma, fara plasa dedesubt, pentru ca continua sa tina internati pacienti pe coridoare, atat timp cat", a explicat Marius Craina.Acesta ii atrage atentia medicului Mihai Ionac ca asemenea situatii nu vor mai fi tolerate in cadrul spitalului."O analiza realizata pe anul 2017 a demonstrat ca rata interventiilor vasculare este sub 45%, iar rata internarilor de urgenta este in jur de 52%. Asta inseamna ca unul din doi pacienti nu reprezinta o urgenta si poate fi programat", arata Craina.Directorul Spitalului Judetean Timisoara l-a mai acuzat pe medicul Mihai Ionac ca incearca sa distraga atentia opiniei publice de la un scandal in care este implicat, cu privire la modul in care se comporta cu personalul medical.Mai multe asistente si infirmiere s-au plans de faptul ca seful Clinicii de Chirurgie Vasculara le-a jignit si le-a amenintat ca le taie cu bisturiul.La sfarsitul anului trecut, Comisia de Disciplina a spitalului a luat decizia de a-i, medicului Mihai Ionac, din cauza comportamentului sau."Eu fac parte din Comisia de Disciplina, nu este prima data cand domnul Ionac ajunge aici. A fost foarte greu sa ajungem sa-i dam o sanctiune, dar trebuia sa o facem, avand in vedere jignirile. Personalul dansului, din Sectia de Chirurgie Vasculara, este terorizat, este un dictator, personalul este terorizat ca alearga de la un nivel la altul sa acorde tratamentul pacientilor. Ele isi fac treaba, alearga si isi indeplinesc conditiile, macar sa le vorbeasca frumos. Dansul se crede super, iar restul colegilor sunt analfabeti", a afirmat, luni, Veronica Roth, liderul de sindicat din cadrul Spitalului Judetean Timisoara.Pe de alta parte, medicul Mihai Ionac considera ca acuzatiile care i se aduc nu reprezinta altceva decat "oorchestrata de managementul spitalului", precizand ca, totusi, in timpul interventiilor, mai apar momente tensionate, mai ales ca unele dintre asistente nu ar cunoaste instrumentarul."Nu neg ca apar asemenea momente. Am observat ca o parte din asistentele instrumentare nu stiu instrumente si nu au notiuni elementare. Nucleul care m-a reclamat, acum cativa ani de zile, pentru ca nu era bloc operator comun, plecau la ora 12.00 acasa, ca nu aveau de lucru", a explicat Mihai Ionac.Totodata, medicul a precizat ca a dat spitalul in judecata, nemultumit fiind ca a fost sanctionat cu 10 la suta din salariu timp de trei luni.