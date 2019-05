Pacienti loviti si injurati de infirmiere la Spitalul Municipal din Bucuresti (Video)

Reactia spitalului

In plus, acestia au fost amenintati cu moartea.Cineva a filmat intreaga scena, iar imaginile au fost publicate in mediul online, unde s-au viralizat.In filmare apar trei infirmiere care ii umilesc pe pacienti. Una dintre acestea spune, la un moment dat, ca i-ar omori pe toti.Iata imaginile:Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti a avut o prima reactie in acest caz: se delimiteaza in mod clar de atitudinea celor trei infirmiere.Intr-un raspuns pentru Antena3 , conducerea spitalului a precizat ca "nu tolereaza in niciun fel agresiunea fizica sau verbala si se straduieste sa raspunda prin metode pasnice la toate incercarile de provocare din partea pacientilor si apartinatorilor acestora"."Ca urmare a imaginilor aparute in mediul online cu privire la atitudinea unor angajate ale Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, Unitatea de Primiri- Urgente, facem urmatoarele precizari:Ne delimitam clar de atitudinea celor trei infirmiere.Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti promoveaza o relatie corecta, umana cu pacientii, nu tolereaza in niciun fel agresiunea fizica sau verbala si se straduieste sa raspunda prin metode pasnice la toate incercarile de provocare din partea pacientilor si apartinatorilor acestora", a transmis unitatea medicala.In plus, comisia de disciplina a spitalului se va intruni si va analiza cazul, iar sanctiunile vor fi in raport cu gravitatea faptelor.Referitor la acest caz, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca, in opinia ei, cele trei infirmiere ar trebui sa primeasca cea mai drastica sanctiune: desfacerea contractului de munca."Comisia de disciplina se va intruni maine dimineata (vineri - n.red.) si va stabili sanctiunile. Din punctul meu de vedere, ar trebui sa fie aplicata cea mai drastica sanctiune si anume desfacerea contractului de munca. Este clar ca aceste persoane nu au ce cauta intr-un spital", a afirmat Sorina Pintea.