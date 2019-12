Pacientii cu amiotrofie spinala vor avea tratamentul decontat, anunta Casa de Sanatate

Ziare.

Este vorba despre 86 de pacienti, dintre care 38 copii si 48 de adulti, care au nevoie de tratament cu nusinersen, conform evaluarilor medicilor specialisti.De asemenea, fondurile suplimentare asigura si continuitatea tratamentului initiat pana in prezent la 66 de copii cu AMS."Este un efort financiar foarte mare pe care statul roman il face pentru a asigura tratamentele extrem de scumpe de care pacientii cu amiotrofie musculara spinala au atat de multa nevoie. Din fericire, tratamentul pe care il punem la dispozitia pacientilor are rezultate foarte bune. In urma negocierilor cu firma care asigura acest tratament pe piata din Romania, careia ii multumesc pe aceasta cale pentru implicare si sprijin, am reusit sa planificam costurile cu acest tratament astfel incat cheltuielile generate in sistem sa nu afecteze finantarea celorlaltor terapii din programele de sanatate", a declarat Adela Cojan, presedintele CNAS, potrivit unui comunicat de presa.Centrele nominalizate prin Ordinul presedintelui CNAS care vor derula tratamentul AMS din cadrul programului national de boli rare sunt Centrul national medical clinic de recuperare neuropsihomotorie pentru copii "Dr. Nicolae Robanescu" Bucuresti , Spitalul Clinic Judetean de Urgenta pentru Copii Cluj, Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" Bucuresti, Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" Bucuresti, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, Institutul Clinic Fundeni, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta, Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" Bucuresti, Spitalul Clinic Cai Ferate Timisoara, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures.Lista centrelor in care se acorda acest tip de tratament poate fi suplimentata in functie de solicitarile unitatilor sanitare care indeplinesc criteriile de includere din chestionarele de evaluare prevazute in actele normative in vigoare.Tratamentul se administreaza prin punctie lombara (intratecala) efectuata de medici cu pregatire speciala (anestezisti, neurologi), se mai arata in comunicat.