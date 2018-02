Panica printre angajatii si pacientii Spitalului din Sinaia, din cauza mistretilor

Ziare.

In ultimele zile, mistretii au venit din ce in ce mai des in curtea Spitalului Orasenesc din Sinaia. Inainte apareau doar noaptea, acum insa vin si ziua. Animalele salbatice au speriat pacientii, dar si angajatii unitatii care se tem sa nu fie atacati."Un punct in circuitul lor zilnic, pana acum ne confrutam cu problema ursilor, in ultima perioada mistretii au fost cei care ne-au creat mai multe probleme nu doar noaptea ci si ziua.Sunt destul de multi, sunt totusi animale salbatice si pun in pericol atat personalul spitalului, care este nevoit prin natura activitatii sa se deplaseze intre cladirile spitalului, dar si pentru pacienti sau apartinatori care vin la unitatea noastra. Suntem un punct pe harta lor de deplasare", a declarat managerul Spitalului Orasenesc Sinaia, Mariana Miu Grigorecu.La randul sau, primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a declarat ca din ce in ce mai multi mistreti apar in cartierul Izvor, unde se afla si spitalul."Am avut din nou discutii cu cei de la administratia fondului forestier. Avem probleme, in ultimul timp, in cartierul Izvor unde in afara de faptul ca vin pe strada, au inceput sa intre in curtea spitalului, pun in pericol persoanele internate, angajatii", spune Oprea.Edilul spune ca in urma cu doua zile au fost recoltati 10 mistreti, prezenta porcilor salbatici fiind o problema de "neexplicat"."Am avut o actiune de recoltare a acestor porci, s-au recoltat in jur de 10 exemplare. Sper sa continue aceasta actiune pentru ca nu se poate. Ei se inmultesc exponential, iar eu nu cred ca solutia cu recoltarea este una care va rezolva problema. Ei trebuie relocati din zona respectiva total. Nu am avut niciodata, in istoria orasului, probleme cu mistretii. Este de neexplicat", a adaugat primarul din Sinaia.Si cum mistretii se plimba, in cautare de hrana, prin tot cartierul, localnicii sunt speriati si spun ca vor ajunge in situatia sa nu mai iasa seara din case."Vin din ce in ce mai des. Ne este teama. Sunt totusi animale salbatice. La spital vin zi de zi, prin gradini. Si sunt multi", declara un localnic.Potrivit autoritatilor, cota de recoltare pentru anul acesta, in privinta porcilor mistreti, este de 50 de exemplare.