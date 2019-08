Parintii cer decontarea analizelor pentru alergiile copiilor: Stiti cati au ajuns la capatul puterii, rabdarii si mai ales al bugetului?

Ziare.

Acestia arata ca numarul copiilor care dezvolta alergii este in crestere si costurile pentru astfel de analize este unul considerabil, mai ales avand in vedere ca ele trebuie repetate periodic. In plus, ei atrag atentia si ca Romania duce lipsa de medici alergologi."Este extrem de dificil de a tine pasul acestor costuri imense. Ce fac oare familiile cu 2 sau 3 copii alergici? Credeti ca isi pot permite evaluarea lor periodica? Nu mai vorbesc de faptul ca alimentatia in astfel de cazuri depaseste si ea cu mult bugetul familiei. Este momentul sa facem o schimbare in acest sens.Vrem ca societatea pentru care muncim sa ne ofere sprijin. Stiti cati parinti in aceasta situatie ajunsi la capatul puterii, rabdarii si mai ales al bugetului exista in tara noastra? Stiti cati alti copii nu reusesc sa mearga la un simplu control macar?Copiii nostri nu sunt integrati corespunzator in colectivitate datorita alergiilor si parintii sunt fortati sa gaseasca alternative, poate nu tocmai potrivite dezvoltarii lor, odata intorsi la munca", arata semnatarii petitiei.Ei au facut si un sondaj pe un esantion de 600 de persoane, dintre semnatarii petitiei, si a reiesit ca situatia este una mult mai complexa decat ne-am fi imaginat.Astfel, majoritatea copiilor semnatarilor au mai mult de o alergie. Analizele pentru a masura nivelul alergiilor se repeta frecvent - de 2 ori pe an sau anual. In cazul a 21% dintre respondenti, analizele se repeta din 3 in 3 luni. 36% dintre respondenti platesc pe an peste 2.500 de lei pe analizele copiilor.Peste 200 dintre respondenti platesc peste 400 de lei in fiecare luna pentru a cumpara lapte special pentru copiii lor care sufera de alergii. Peste 55% din respondenti au aratat ca pe alimentele speciale pentru copiii cu alergii cheltuie intre 25 si 50% din bugetul familie.In plus, aceste costuri se mentin in 56% din cazuri pe o perioada nedeterminata, pentru ca nu exista un timp de vindecare a alergiilor.Printre cele mai des intalnite alergii la copii se numara cele la lactate (75%), oua (40%) si gluten (22%), dar si la alte alimente (33%), precum si alergii respiratorii (38%).Pana acum, petitia a fost semnata de peste 6.300 de persoane. Ea poate fi consultata si semnata AICI Alergiile reprezinta cea mai intalnita afectiune cronica in Europa. Organizatia Mondiala de Alergologie arata ca peste 150 de milioane de europeni sufera de alergii, iar pana in 2025 se estimeaza ca va fi afectata jumatate din intreaga populatie a Uniunii Europene. Printre complicatiile ce pot aparea se numara crize de astm, soc anafilactic si se poate ajunge chiar la deces.A.S.