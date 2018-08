Pentru ca Spitalul Universitar din Bucuresti sa nu ramana fara medicamente, angajatii au renuntat la vouchere de vacanta

Ziare.

"Eu mi-am intrebat angajatii ce prefera sa primeasca: spor catre limita maxima si sa nu le dam voucher de vacanta sau sa primeasca vouchere de vacanta si sa aiba spor catre minim. Au ales majoritatea sa primeasca sporuri, nu vouchere de vacanta. Spitalul nu va ramane niciodata fara medicamente", a declarat, pentru Mediafax, managerul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, Adriana Nica.Reprezentantul spitalului sustine ca nu sunt suficienti bani disponibili pentru a acorda vouchere tuturor angajatilor, iar taierea din fondurile alocate medicamentelor nu a fost o solutie."Eu, daca acord vouchere de vacanta, trebuie sa acord la toti angajatii. Actul bugetar pentru asta este undeva la 4,5 milioane de lei. Eu am acordat angajatilor mei sporurile conform Regulamentului de Sporuri catre limita maxima, nicio categorie de specialitate nu avea limita minima la sporuri. (...) Nu pot sa suport inca o cheltuiala pentru vacanta, asta ar insemna sa tai de la medicamente, materiale sanitare, dezinfectanti", a adaugat Adriana Nica.Prin urmare, angajatii au avut de ales intre posibilitatea de a merge in vacanta si de a primi sporuri minime si optiunea de a renunta la oferta de vacanta, pentru a primi, in schimb, sporuri maxime. Managerul Spitalului Universitar declara ca majoritatea angajatilor au ales varianta a doua.