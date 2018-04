Personalul TESA din Spitalul de urgenta Tulcea ameninta cu greva. Presedintele CJ: Am ajuns sa ne fie rusine sa dam ochii cu oamenii

Ziare.

Intentia de declansare a grevei a fost prezentata in timpul intalnirii sindicalistilor din SJU cu autoritatile judetene, desfasurata joi dupa-amiaza la Consiliul Judetean (CJ), institutie in subordinea careia functioneaza SJU."Dupa 40 de ani de munca, la 1 august 2016, aveam 1.060 de lei salariu . Acum, suntem din nou dati inapoi si suntem cu gandul sa intrerupem total munca. Sa vedem ce se va intampla si daca cineva ne va mai rade in nas, daca trei ore nu se va munci in SJU. Acum am cel mai mare salariu din laborator de la asistenti si cu toate acestea am luat cu 100 de lei mai putin decat luna trecuta", a declarat vicepresedintele Sindicatului personalului TESA din SJU, Violeta Nedelcu.Dupa reuniune, ea a subliniat faptul ca intentia de sistare a activitatii in SJU va fi analizata in cadrul unei sedinte a sindicatului.In timpul intalnirii cu autoritatile judetului, presedintele filialei teritoriale a sindicatului Sanitas, Ioan Zebreniuc, a anuntat ca vineri se va deplasa la Bucuresti pentru a discuta pe marginea calendarului de proteste organizat la nivel national."Eu nu vreau sa va promit absolut nimic. Chiar daca vom merge la Bucuresti, problemele se vor rezolva foarte greu", a precizat Zebreniuc.La randul lui, presedintele CJ, Horia Teodorescu , a declarat ca niciuna din problemele ridicate de sindicalisti nu este de competenta autoritatii judetene."Am ajuns ca in unele situatii sa ne fie rusine sa dam ochii cu oamenii. Multi inteleg ca nu CJ este cuiul lui Pepelea, ci legislatia trebuie schimbata", a mentionat presedintele Consiliului Judetean, Horia Teodorescu.Dupa intalnirea la care au participat cateva zeci de sindicalisti, conducerea CJ s-a retras cu cateva persoane pentru a sintetiza doleantele protestatarilor, iar presedintele Teodorescu a declarat pentru AGERPRES ca saptamana viitoare doi reprezentanti ai acestora se vor intalni cu ministrul Muncii si ministrul Sanatatii."Sa speram ca se va tine cont de doleantele sindicalistilor si ca macar cateva din punctele sustinute de ei vor fi rezolvate. (...) Noi nu avem o alta anvelopa in afara celei de 30% prevazuta de lege. Asta e legea si nu putem iesi din cadrul legal", a precizat presedintele CJ.Peste 100 de angajati ai SJU au protestat, joi dimineata, timp de doua ore, in curtea unitatii si si-au exprimat nemultumirea din cauza prevederilor legislative care le-au redus sporurile si implicit salariile.Sindicatul personalului TESA din SJU are 650 de membri, dintr-un total de circa 1.100 de angajati ai unitatii, potrivit liderilor acestui sindicat.