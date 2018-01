Peste 10 mii de bolnavi au fost pusi sa plateasca analize care ar fi trebuit sa fie gratuite

Ziare.

Aparatul apartine de fapt unei firme private si a fost adus in spital in urma cu aproape 10 ani. La acea vreme, cele doua parti s-au inteles prin contract ca firma sa nu plateasca chirie pentru spatiul unde a fost instalat aparatul, cu conditia sa isi plateasca utilitatile si sa efectueze cinci investigatii RMN gratuite pe zi.Insa abia acum s-a descoperit ca firma nu si-a respectat intelegerea si toti pacientii care au avut nevoie de investigatie au platit cate 150 de lei, informeaza Digi24.Cazul a intrat in atentia procurorilor, care vor acum sa afle si daca firma respectiva a achitat pretul corect al utilitatilor."De fiecare data cand sunam pentru a efectua un examen RMN pentru pacientii internati, ni se solicita sa aiba cei 150 de lei pentru aceasta investigatie", afirma Bogdan Niculescu, medic.Atunci cand un bolnav nu avea cum sa plateasca, medicii faceau cheta pentru a achita aceasta suma."Aici, in sectie, am avut doua cazuri, tin minte perfect, carora trebuia sa le faca chestia asta, cu substanta de contrast. Bolnavii erau... avem jumatate care n-au nici bani de masina sa plece acasa, nu aveau bani sub nicio forma si am facut cheta", spune Gheorghe Stanciu, medic.Procurorii spun ca, in total, peste zece mii de pacienti ar fi trebuit sa beneficieze de investigatii gratuite.Actualul aparat RMN va ramane la spital pana la sfarsitul lunii martie si din aprilie va ajunge un aparat achizitionat de Ministerul Sanatatii.