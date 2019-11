Peste 100 de ONG-uri se solidarizeaza cu Asociatia "Daruieste Viata" si acuza atacul PSD la adresa democratiei

Ziare.

"Constructia unui spital pentru copii din fonduri private este un act eminamente apolitic. Suspiciunile induse in mod deliberat in spatiul public cu privire la presupusele intentii politice ale fondatoarelor acestei asociatii nu sunt asimilabile libertatii de exprimare.E o forma crasa desi unla adresa functionarii organizatiilor non-profit care exista in slujba unora dintre cei mai vulnerabili dintre noi: copiii cu cancer.Credem ca incercarile de denigrare si asfixiere a acestor initiative in folosul comunitatii care nu pot fi controlate politic de PSD reprezinta un atac la adresa democratiei - ea nu poate rezista in absenta libertatii de asociere a celor care isi propun sa se implice in viata comunitatii lor si care trag la raspundere autoritatile centrale si locale, inclusiv Guvernul si Primaria Generala a Capitalei, pentru lipsa lor de eficienta si de implicare.Sunt vulnerabilizati cei pentru care drepturile copilului nu sunt simple abstractii, ci un angajament de fiecare zi pentru a asigura accesul acestor micuti la servicii de sanatate esentiale pentru a ramane in viata", afirma reprezentantii RESPECT.Ei isi exprima solidaritatea cu Asociatia "Daruieste Viata" si cu cei care sunt deligitimati si stigmatizati pentru munca lor in domenii sensibile, in care statul roman a esuat rusinos."Organizatiile neguvernamentale din sectorul social trebuie sa aiba pe mai departe posibilitatea de a-si desfasura activitatea pentru care au fost infiintate in conditiile legii, fara presiuni si imixtiuni abuzive din partea autoritatilor", conchide asociatia.Respect. Platforma pentru Drepturi si Libertati este o alianta a 110 organizatii neguvernamentale din Romania si 170 de cetateni, constituita public pe 7 iunie 2017.Asociatia "Daruieste Viata", fondata de Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu, construieste din donatii private un spital oncologic pentru copii, iar de cateva zile se afla in conflict deschis cu primarul Capitalei Gabriela Firea si acuza presiuni din partea ministrului Sanatatii.