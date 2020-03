Peste 90% din bugetul Spitalului de Urgenta Craiova merge pe salarii, iar pacientii cumpara medicamente

Ziare.

Pentru ca nu a fost stabilit inca bugetul de stat pentru anul 2020, Spitalul Judetean de Urgenta Craiova isi face calcule lunar. Unitatea medicala are alocate aproximativ 30 de milioane de lei pe luna, iar in ianuarie, aproximativ 92% din acesti bani s-au dus numai pe plata salariilor angajatilor, a declarat, pentru MEDIAFAX, managerul institutiei, Teodor Sas."Luna trecuta, din bugetul spitalului, 92% au reprezentat salariile personalului medical si personalului TESA. Dupa cum stiti, este o unitate sanitara foarte mare, cu undeva la 3.700 de angajati, costurile salariale sunt foarte mari. Desigur, ar fi necesari mai multi bani pentru investitii. Din cei 8% ramasi trebuie sa asiguri medicamentele, utilitatile, sa achizitionezi echipamente si sa le intretii.(...)Sunt cazuri cand pacientii isi cumpara medicamente, ulterior avand posibilitatea de a recupera banii cheltuiti pe medicamente, de la spital", a spus Sas.Managerul Spitalului spune ca sunt disfunctionalitati deoarece nu a fost realizata o continuitate in derularea contractelor."In acest moment sunt niste disfunctionalitati intrucat nu a fost realizata o continuitate in derularea contractelor. De exemplu, la medicamente, contractele au expirat la sfarsitul anului, nu au fost prelungite, este o licitatie in desfasurare care inca nu s-a terminat si cauzeaza anumite deficiente in achizitionarea de medicamente la nivelul spitalului. De asemenea, mai sunt probleme cu contractele de service la echipamente... avem cazuri in care pacienti care trebuie sa fie operati in Clinica de ortopedie trebuie sa fie dusi in alte parti", a mai declarat Teodor Sas, manager SJU Craiova.Pentru a reduce cheltuielile, managerul spitalului spune ca ia in calcul o reorganizare a spitalului."Sunt multe disfunctionalitati, dar pe parcurs vom vedea cum putem remedia aceste lucruri. Eventual prin reorganizarea structurii spitalului pentru a eficientiza actul medical. Acolo unde sunt sectii cu paturi neocupate sa se reduca numarul de paturi, acolo unde sunt sectii cu paturi intotdeauna ocupate sa cresti numarul de paturi, astfel incat sa cresti numarul de cazuri rezolvate si sa cresti finantarea obtinuta de la CAS", a adaugat Teodor Sas.Aproximativ 4.500 de pacienti sunt internati lunar in Spitalul Judetean de Urgenta Craiova. In 2019, spitalul a avut un buget de aproximativ 300 de milioane de lei. Cei mai multi bani vin de la Guvern, insa si Consiliul Judetean Dolj contribuie cu sume pentru investitii.Pentru 2020, Consiliul Judetean Dolj a alocat Spitalului Judetean de Urgenta Craiova suma de 5,8 milioane de lei. Cei mai multi bani vor fi folositi pentru achizitia de aparatura medicala pentru Clinica de Cardiologie, potrivit managerului spitalului.