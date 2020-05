Peste jumatate dintre pacientii cu COVID-19 internati la Spitalul de Boli Infectioase Iasi s-au vindecat

Ziare.

"De la inceputul pandemiei am avut peste 400 de pacienti internati la spitalul nostru, iar peste 200 de pacienti s-au vindecat. Rata de vindecare este de 52 la suta, ceea ce este mult peste media nationala, adica 33 la suta.In ceea ce priveste managementul pacientului, noi am respectat in spital protocolul stabilit la nivelul Ministerului Sanatatii, dar in acelasi timp am croit terapia pentru fiecare caz in parte. Am gandit un tratament de la pacient la pacient, care sa tina cont si de bolile asociate", a declarat managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi, Carmen Dorobat.In acelasi timp, ea a atras atentia asupra pericolelor care pot surveni dupa 15 mai, cand vor fi relaxate restrictiile."In conditiile in care va exista o relaxare si se va reveni la viata socio-economica pe care ne-o dorim, va trebui sa respectam regulile. Am vazut multe persoane purtand incorect masca sau chiar fara masca.De asemenea, nu se pastreaza corect distanta sociala. Distanta este esentiala pentru a ne feri pe cat posibil de propagarea virusului. Daca nu respectam aceste reguli, nu ne vom putea bucura de acea relaxare cu cat mai putine restrictii. Pentru a ajunge la normalitate va trebui sa trecem printr-o perioada de readaptare, iar de aceea trebuie sa fim atenti", a mai spus managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Carmen Dorobat.