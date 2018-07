Pintea, despre construirea centrelor de mari arsi: Ne-am miscat foarte repede! Bineinteles ca e o gluma, dar se vor face

Ziare.

care indeplinesc toate conditiile. Bineinteles ca este nevoie, inclusiv in Spitalul Regional de Urgenta Cluj am cuprins 12 paturi de mari arsi. Este centrul la Iasi care este finalizat de 2 ani si am inceput in acest an sa il si dotam, este Timisoara care are 2 paturi de mari arsi, iar in august cand se termina licitatia, vom incepe sa dotam si Timisoara.Si mai avem o provocare. In 2012, Banca Mondiala a alocat niste bani pentru contructia a patru centre de mari arsi, care se vor construi, dar in 2018, acum doua luni, am facut o licitatie pentru achizitionarea serviciilor studiilor de fezabilitate. Ne-am miscat foarte repede, binenteles ca e o gluma. Dar se vor face aceste centre", a spus Pintea, intr-o conferinta de presa la Prefectura Cluj, citata de Mediafax.Dupa tragedia de la Colectiv de la sfarsitul lunii octombrie 2015, autoritatile guvernamentale si locale au facut numeroase promisiuni si au prezentat planuri peste planuri de a realiza spitale, centre sau sectii pentru arsi.Amintim ca in vara lui 2016 la Spitalul de Arsi din Capitala s-a dispus suspendarea activitatii in sectia ATI dupa ce o femeie de 68 de ani a murit la cateva zile dupa ce i s-a administrat o transfuzie cu alta grupa de sange , iar un barbat de 77 de ani, cu arsuri, a murit la cateva zile dupa ce medicul anestezist Camelia Roiu din acest spital i-a filmat larvele din zona urechilor A.S.