Pintea l-a demis pe managerul de la Bagdasar Arseni: Nu l-a gasit la munca in timp ce angajatii protestau

Ziare.

com

Pintea s-a dus la fata locului si a fost asaltata de protestatari, care i-au aratat cu fluturasii de salariu in mana cum au pierdut sute de lei dupa ce nu le-a mai fost acordat un spor din decembrie 2018.Oamenii au mai spus ca lucreaza in conditii ce cu greu le permit sa-si faca meseria, cu aparatura veche de 40 de ani, si pe langa asta sporurile sunt blocate la minim, in comparatie cu spitalele mici. Alte solicitari ale celor de la Bagdasar Arseni vizeaza cresterea veniturilor pentru kinetoterapeuti, farmacisti, psihologi si brancardieri, care la acest moment castiga extrem de putin. De exemplu, un brancardier care i-a aratat fluturasul Sorinei Pintea castiga 1.300 de lei lunar."In mod normal, corect, ar fi sa se dea sporul sectiei. S-a modificat legislatia, vom vedea exact si eu va asigur ca veti primi drepturile. Lasati-ma sa vad exact despre ce e vorba", a promis ministrul Pintea la intrare, croindu-si drum printre protestatari.Managerul institutiei insa n-a fost de gasit, ceea ce pentru Pintea a fost un motiv in plus sa-l demita. Medicul Cristian Toma fusese numit manager interimar la Bagdasar Arseni tot de Pintea, in iunie anul trecut. El a inlocuit-o astfel la acel moment pe Carmen Oancea, care fusese numita la conducerea spitalului in martie 2017, de catre fostul ministru Florian Bodog. Pintea nu a precizat, la acel moment, de ce e demisa Oancea.