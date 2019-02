Ploiesti: Un copil cu piciorul rupt a fost trimis de la spital acasa sa ia pastile pentru durere

Ziare.

Managerul unitatii sanitare spune ca verifica acuzatiile privind refuzul asistentei de a chema medicul de garda, nu si acuzatiile privind diagnosticul gresit, explicand ca pe radiografie nu se vedeau semnele fracturii.Alina Constantin, mama unui baietel din judetul Prahova, a scris, miercuri seara, pe Facebook, ca fiul sau a fost diagnosticat gresit la Spitalul de Pediatrie din Ploiesti."In data de 14 februarie, in jurul pranzului, se intampla ca baietelul meu sa cada in timp ce se juca, lovindu-se la picioruse. Data fiind starea lui de plans continuu si vazand ca nu mai poate sa mearga, decid sa merg cu el la Spitalul de Pediatrie din Ploiesti. Ajunsi la spital, ni se face o foaie de interne (din care se poate vedea clar ca nu contine parafa medicala, iar semnatura este scrisa de asistenta) si se efectuaza cu greu o radiografie.Dupa efectuarea radiografiei si sosirea rezultatului, doamna asistenta prezenta, nu i-am retinut numele, o suna pe d-na Doctor Daniela Terchila sa-i aduca la cunostinta ca mai are 4 'bucati' (bucati de ce, de paine, de ce anume, se intelege).In tot acest timp continua convorbirea telefonica dintre asistenta-doctor, din care rezulta, din spusele asistentei medicale, ca este doar o contuzie, ca ea nu vede nimic grav. Mentionez clar ca, in tot acest timp, copilul nu este vazut, consultat de niciun medic de la urgente, nimic. Consultatia are loc telefonic, cu sfatul de a da nurofen si de a reveni luni la control (care control, nu stiu) ", a scris femeia pe reteaua de socializare.Aceasta a povestit ca a revenit la spital patru zile mai tarziu, iar de aceasta data medicul ar fi refuzat sa vada copilul, caruia intre timp i se umflase piciorul."Luni, 18.02.2019, revin speriata la spital, cu copilul in brate plangand, care refuza mancarea si sa mearga pe jos, cu piciorul vizibil umflat. Mentionez, din nou, ca de aceasta data nu am fost primita, copilul nu a fost consultat, medicul de garda nu coboara pentru o contuzie.Asistentele pun copilul sa mearga, observa ca ceva are la picior, dar nu, nu deranjeaza medicul de garda. Insist ca cineva sa vada copilul, astept o ora pe hol, le rog insistent sa-mi vada cineva copilul, ca nu mai rezist cu el, sa-l vad cum plange la mine in brate. Asistenta (ca m-am saturat sa le zic doamne) spune ca daca dna Terchila nu este, nu poate sa ma vada nimeni, si-mi spune ca nu ma poate ajuta, ca nu poate deranja medicul (de garda, probabil) . Ma rog, efectiv, sa faca ceva copilului. Nimic. Mergeti acasa (se poate verifica pe camere, prezenta in spital si cat am stat) ", a mai scris mama.Aceasta a sustinut ca in cele din urma a mers cu copilul la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti, unde medicii au constatat, in 20 ianuarie, ca acesta are o fractura si i-au pus aparat ghipsat.Managerul Spitalului de Pediatrie din Ploiesti, Catalin Visean, a declarat, pentru News.ro, ca a dispus deschiderea unei anchete interne cu privire la acuzatia conform careia medicul de garda nu ar fi coborat de pe sectie sa vada copilul luni, 18 februarie, cand acesta a venit pentru control, ancheta fiind deschisa in conditiile in care asistenta care era de garda sustine ca nu a vazut copilul si mama s-ar fi prezentat doar cu documetele medicale.De asemenea, managerul spitalului a explicat ca medicul a stabilit diagnosticul de contuzie intrucat pe radiografia facuta celui mic nu se vad semnele unei fracturi.