Politia Capitalei face verificari si in cazul celui de-al doilea pacient care ar fi ars la Floreasca

"In urma aparitiei in spatiul public a unor informatii cu privire la faptul ca o persoana a suferit rani provocate de arsuri, anul trecut, in urma unei interventii la un spital din Sectorul 1, facem precizarea ca politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti s-au sesizat din oficiu sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, pentru stabilirea tuturor imprejurarilor care au condus la producerea acestui eveniment", informeaza Politia Capitalei.Demersul vine dupa ce minstrul Sanatatii, Victor Costache, a spus, marti, ca este posibil ca situatia femeii care a ars pe masa de operatie sa nu fie singulara, existand informatii potrivit carora un alt pacient a suferit arsuri in blocul operator , motiv pentru care continua cercetarile la Spitalul Floreasca."Continuam sa investigam si rugam toti pacientii care au suferit astfel de masuri sa ne semnaleze. Transmitem tuturor colegilor sa nu mai foloseasca off label biocide. Orice utilizare off label a unui biocid, a unui instrument chirurgical poate da nastere la tragedii", a explicat Costache.Intrebat daca mai exista un caz similar cu cel al femeii care a ars in blocul operator, Costache a spus: "avem si noi aceeasi informatie. Investigam in continuare. Pacientul este, evident, in viata si a fost un eveniment de mai mica dimensiune, dar nu vreau sa speculez".